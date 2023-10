Todos podemos participar

¿Por qué no pueden participar los niños también?, preguntó Pedrito cuando conoció la iniciativa Ella es Astronauta, un maravilloso proyecto impulsado por la Fundación She Is, apoyado por grandes aliados, entre los cuales se incluyen el Space Center de la NASA y el Grupo Ecopetrol, que busca motivar y facilitar el acceso de niñas y mujeres adolescentes a la formación en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por su sigla en inglés).



(También le puede interesar: El populismo, la manzana envenenada)

Una pregunta a todas luces válida en la inocencia de la infancia durante la cual si la generación de padres y educadores de hoy hemos hecho la tarea, no debe haber espacio para algún tipo de desigualdad por género. Sin embargo, en la medida en que esos niños y niñas crecen se van encontrando con un mundo que aunque evidencia pasos importantes en la búsqueda de igualdad de oportunidades para todas las personas, todavía se encuentra lejos de incorporarla en el ADN de los comportamientos de quienes lo habitamos, lamentablemente.

Durante buena parte de la historia de la humanidad, el liderazgo y la gestión de la sociedad estuvo en manos masculinas, siendo aún más notorio en los sectores industriales, donde hay una alta relación con el acceso a formación en STEM. Este predominio de los hombres, por ejemplo, en un sector como el de petróleo y sus procesos industriales, fue el resultado de una tradición cultural que creó estereotipos para los roles de género e influyó en la elección de una carrera profesional. La aún poca oferta femenina en procesos de selección para áreas técnicas y operativas obedece principalmente a que no hay suficiente número de mujeres preparadas para estos roles. Si bien esta brecha se ha venido cerrando desde que las mujeres tenemos derecho a la educación y gracias a iniciativas como la mencionada, no se va a igualar con la de los hombres de la noche a la mañana; la diferencia en tiempo es de siglos de educación formal de los hombres frente a menos de un siglo en las mujeres.

La aún poca oferta femenina en procesos de selección para áreas técnicas y operativas obedece principalmente a que no hay suficiente número de mujeres preparadas para estos roles. FACEBOOK

TWITTER

Bajo este panorama y en línea con el cuestionamiento de Pedrito surge otra reflexión: ¿están los hombres interesados en compartir su experiencia técnica, operativa y de liderazgo?, ¿en ser parte de las conversaciones y acciones que se requieren en el objetivo de un cierre más rápido de las diferencias de género? Hace algunos años, probablemente, la respuesta habría sido otra pregunta: ¿para qué? Hoy, hay evidencia de líderes hombres que le han apostado a trabajar por la equidad y que han visto los beneficios de hacerlo; han conseguido organizaciones más productivas con una cultura diversa que genera valor para todos sus grupos de interés; han encontrado una respuesta con datos y hechos al “para qué”.

Gracias al interés en compartir estas experiencias han surgido iniciativas como Proyecto H, un espacio apalancado por el Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa), que incorpora a líderes hombres con gran experiencia empresarial y trabajo en diversidad, equidad e inclusión, para transmitir a las nuevas generaciones masculinas el entendimiento de las brechas de género y del valor que se genera cuando se implementan acciones concretas para cerrarlas.

Estoy segura de que con más iniciativas como estas aseguraremos que las conversaciones de género no se queden en el ámbito de lo femenino, sino que trasciendan, para que en un futuro cercano, ante la pregunta de Pedrito, podamos responder: Sí, definitivamente todos, niños y niñas, podemos participar.

CLAUDIA PATRICIA PINILLA

Miembro de Women In Connection

(Lea todas las columnas de Women In Connection en EL TIEMPO, aquí)