Sobre el fin de una mentoría

Uno de los comunes denominadores de mujeres que ejercen cargos de liderazgo, o que han roto techos de cristal, es haber contado con mentores formales e informales a lo largo de sus carreras. Han tenido a quien llamar en momentos de duda, han tenido quien las escuche y han tenido quien les haga barra cuando lo han necesitado. El efecto de las mentorías en el crecimiento profesional, particularmente de las mujeres, ha sido estudiado y sistematizado en investigaciones en los últimos treinta años. Por lo demás, las mentorías son maravillosas para las dos partes de la ecuación. Crecen quienes las reciben y crecen quienes se dan la oportunidad de acompañar a alguien más en su camino.



Se podría decir que las mentorías, y particularmente las informales, son una amistad con unos derechos especiales. Son una amistad que empieza en el plano laboral y se conecta con lo más profundo de lo personal. Es una relación con el derecho a la transparencia, a la apertura y a la honestidad, y probablemente otros más. Sin embargo, en este listado no está el derecho a la perpetuidad. Las relaciones de mentoría, como todas las relaciones humanas, son complejas y se transforman con el tiempo. Cambian las partes y cambia la relación. Incluso, estas relaciones se terminan y, como en toda ruptura, el final de una relación de mentoría, particularmente de una informal que no tiene fecha de caducidad en un cronograma, duele. Y mucho.

Recogí historias de mujeres que admiro sobre rupturas con quienes habían sido sus mentores y, después de gratitud, la palabra más repetida en estos relatos fue traición. Muchas, si no todas, se sintieron traicionando a sus mentores cuando tomaron caminos diferentes a los que habían planeado con ellos. Como anécdota, una me contó que en un espacio que ella estaba liderando, un exjefe y exmentor tomó el micrófono para decir frente a todos los asistentes que él “era el dueño del pase de esa jugadora”. Todas quienes sintieron esta sensación de traición me dijeron que les dolía que sus mentores no hubieran entendido la decisión de tomar caminos alejándose de él o ella, incluso, cuando esa decisión ha implicado crecimiento y felicidad en sus vidas.

Esta sensación de traición viene de una idea equivocada de que haber recibido una mano implicaba una deuda impagable, como si la relación de mentoría las amarrara a esa persona hasta el fin de los tiempos. Ahora, esta sensación de deuda no es solo impresión de quienes han tenido mentores. Alguna me dijo que su mentor se lo había hecho saber explícitamente. También, un par de valientes que han sido mentoras me reconocieron que habían sentido la traición de parte de quienes habían acompañado. Personalmente, he estado en ambos lados de esta ecuación con las mismas sensaciones complejas que describieron las mujeres que llamé.

Después de haberse consolidado como la terapista de pareja más leída del mundo, la belga Esther Perel lleva varios años usando su aprendizaje con parejas para acompañar a personas a manejar sus relaciones. El éxito de Perel está en que hace paralelos entre las relaciones profesionales y las personales y, en los dos ámbitos, entender la individualidad del otro es crucial. Así, en ambos casos, cuando hay necesidad de tener una ruptura, más vale hacerla desde la gratitud, el antídoto principal en contra de la antipatía de la traición. Estas lecciones aplican para las relaciones de mentoría. Una persona no le debe nada a su mentor. Los dos caminaron juntos un rato y en el proceso, los dos crecieron. Coger un camino diferente y florecer en el camino es un halago al mentor, no una traición.

CRISTINA VÉLEZ VALENCIA

Miembro Women in Connection

Decana Escuela de Administración Universidad Eafit

