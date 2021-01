Saquemos a bailar a más personas

Women in Connection es un grupo de mujeres líderes que trabajan por la equidad de género, el empoderamiento de la mujer y el bienestar económico y social del país.



Los beneficios de la inclusión financiera son extensos, pero si hubiera que simplificar su impacto, ayuda a las personas a tener más oportunidades para salir de la pobreza y a las empresas para crecer y salir adelante.

El modelo de corresponsales bancarios; el trámite simplificado para la constitución de cuentas de ahorro; la creación de las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (Sedpes) y la expedición del Conpes 4005 de 2020, cuyo objetivo es “integrar los servicios financieros a las actividades cotidianas de los ciudadanos y de las mipymes”, aunado al impulso por cuenta de los subsidios de ingreso solidario, han favorecido el incremento de personas bancarizadas.



Sin embargo, podemos hacer más:



- Utilizar fuentes no tradicionales para la evaluación de perfiles de riesgo: estabilidad laboral, tiempo en la vivienda, consulta a vecinos, georreferenciación de lugares que frecuentan, sus redes sociales, entre otros. Esto aplica también para las pymes que, al ser informales y manejar la mayoría de sus recursos en efectivo, están perdiendo la oportunidad de acceso al crédito.



- Incrementar los programas de educación financiera. Las personas y las empresas deben saber cómo se construyen sus perfiles de riesgo y cómo pueden mejorarlo, así como los beneficios de la formalidad financiera y cómo hacer uso de ellos.



- Dinamizar el uso de garantías mobiliarias ayudando a las pymes a presentar inventarios, derechos de propiedad intelectual, títulos valores (como facturas) o equipos, como garantías para el acceso al crédito. Ya el Gobierno viene avanzando en esto con la expedición de la Ley 1676 de 2013 de garantía mobiliaria y la expedición del Decreto de Facturación Electrónica que salió el año pasado, así como la creación del registro de garantías mobiliarias operado por Confecámaras y la implementación de iniciativas a través del Programa Banca de las Oportunidades.



- Aunque suene un poco impopular, aumentar la tasa de usura permitiría incrementar el riesgo que están dispuestos a asumir los bancos y beneficiaría en últimas al consumidor final, que hoy no tiene acceso a créditos formales y que termina pagando intereses más altos a través del uso del gota a gota. Hoy en día, se estima que 5 millones de colombianos usan esta modalidad, con tasas que pueden llegar hasta el 10 % diario, versus cerca de 7 millones que usan el crédito de consumo bancario.



Si bien la brecha de género en materia de acceso al sistema financiero no parece ser mucha, sí se observa cuando se miran los promedios de los montos de créditos entre hombres y mujeres. Mientras el porcentaje de personas con al menos un producto financiero se ubica cerca del 86 %, en las zonas rurales este indicador no alcanza el 63 %, y en zonas rurales dispersas debe ser aún más bajo.



Políticas dirigidas a la mujer, a lo rural, a las pymes, a las personas que no han ingresado al sistema financiero, o que si bien han ingresado siguen sin tener acceso al crédito, así como aumentar la confianza en el uso de los servicios financieros, son acciones que debemos seguir emprendiendo como sociedad. El trabajo de Bancolombia, Nequi, Rappi, Daviplata, Banco de Bogotá, Nubank y otros nuevos jugadores está dinamizando este espacio.



La inclusión debe darse en todas las esferas, en lo laboral, en lo familiar y también en lo financiero. No es solo invitarlos al baile; para que se dé la verdadera inclusión financiera, debemos enseñarlos y sacarlos a bailar y, paradójicamente, debemos sentarnos a pensar en estrategias innovadoras que permitan disminuir las barreras de acceso a la información y acompañarlos con educación financiera.



Tatyana Orozco

Presidente de Arena del Río, ex Directora de Planeación Nacional, ex Vicepresidente de Asuntos Corporativos del Grupo Sura. Miembro de la junta directiva de Fundesarrollo, Barranquilla cómo vamos, del Club del 30 %, y miembro de Women in Connection.