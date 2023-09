'¿Qué tal si me prestas tus lentes?'

La diversidad, la equidad y la inclusión son elementos fundamentales en las decisiones estratégicas de las instituciones y organizaciones actualmente. Se busca promover entornos propicios para que cada individuo pueda desarrollar su potencial sin importar sus particularidades. Es así como se ha trabajado de manera constante en la creación de políticas y estrategias que faciliten un acceso equitativo a las oportunidades. Si bien estas acciones son importantes, también es necesario que cada persona establezca sus propias políticas y acciones personales.

A lo largo de los años, he tenido diversas experiencias que me han permitido formar mi propio criterio sobre este tema. Quiero compartir tres vivencias que moldean mi forma de actuar hoy en día:

Tuve la fortuna de crecer en un entorno familiar donde el pensamiento religioso era diverso. Desde la sabiduría y el ejemplo de mi abuela materna, quien era una mujer de pocas palabras que con sus acciones nos daba lecciones para la vida. Fue una mujer de convicciones sólidas y una católica practicante. Creería que en esa búsqueda de vivir una espiritualidad con esa misma convicción algunos tomaron caminos distintos. En un entorno tradicional hubo espacio para todos, siempre respetuosa de cada uno, nos enseñó no solo a entender que, sin importar el camino, el propósito puede tener convergencias. Nos mostró que más allá de una creencia hay seres humanos increíbles y generosos.

En 2003, tuve la oportunidad de conocer a una familia maravillosa y acompañarlos en la iniciativa de traer a Colombia Best Buddies, que promueve la inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual. Esta experiencia me permitió trabajar en la creación de espacios inclusivos en diversas organizaciones, poniendo en práctica su misión: “Hacer indiferente la diferencia”. Durante este proceso, conocí jóvenes inspiradores con grandes aspiraciones. Recuerdo un joven que cumplió su sueño de regalarle una casa a su padre gracias a su trabajo, para agradecerle que había trabajado como reciclador para sacarlo adelante. De estos jóvenes aprendí la importancia de no limitar nuestros sueños y de motivar a otros a alcanzar los suyos.

Mi tercera experiencia la viví en un evento internacional sobre educación en donde pude experimentar, a través de realidad virtual, un espacio de aprendizaje en liderazgo donde me sumergí a vivir una experiencia de vida en una comunidad con pocos recursos en Asia; durante mi proceso de inmersión pude vivenciar y entender sus necesidades y su increíble personalidad y resiliencia.

Estas tres experiencias son reflexiones sobre cómo debo comportarme como miembro de un equipo, una familia y en la sociedad en general. ¿Estoy dispuesta a comprender las perspectivas de los demás y a construir un entorno mejor desde esas perspectivas?

En numerosas ocasiones me ha sido útil entender los puntos de vista de los demás para ver la situación desde diferentes ángulos. En esas ocasiones, he logrado desarrollar una mayor empatía y colaborar en la creación de soluciones y proyectos excepcionales. Construir una sociedad equitativa requiere que todos reconozcamos que la diversidad de perspectivas nos fortalece.

A medida que avanzamos hacia un futuro donde la diversidad y la inclusión son más importantes que nunca, las organizaciones deben implementar políticas y estrategias para fomentar entornos equitativos. Sin embargo, el cambio más profundo comienza a nivel individual. Depende de cada uno de nosotros abrir nuestras mentes y nuestros corazones a las perspectivas de los demás, desaprender viejas ideas y disfrutar de los beneficios de descubrir nuevas formas de ver y entender. Al mirar a través de los lentes de los demás, no solo enriquecemos nuestras propias vidas, sino que también construimos un mundo más equitativo para todos.

ÁNGELA POSSE VELÁSQUEZ

Miembro de Women In Connection