No más niñas invisibles

Women in Connection es un grupo de mujeres líderes que trabajan por la equidad de género, el empoderamiento de la mujer y el bienestar económico y social del país.



Todos los días salen noticias sobre el terrible impacto económico que el covid-19 está teniendo en el mundo entero. Pero ¿quién está hablando del impacto social y las consecuencias que esta pandemia está teniendo en las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, que antes de que llegara el virus ya eran la población más vulnerable y violentada?

Ser niña en este mundo es un reto diario. Pero ser niña en medio de una pandemia global es un acto de supervivencia. Con la llegada del covid-19, todos los aspectos de su cotidianidad se están viendo afectados: su bienestar, seguridad, salud, educación, alimentación y acceso a tecnología. Sus vidas están detenidas; sus necesidades, ignoradas, y sus historias no están siendo escuchadas.



Estar obligadas a quedarse nuevamente en sus casas implica un retroceso inmenso en su desarrollo y en su plan de vida, ya que en muchísimos casos son obligadas a hacer las tareas domésticas y a cuidar de sus hermanos, en lugar de estudiar; y en los peores casos, están sometidas a convivir con su maltratador. Si a esto le sumamos que la falta de ingresos en el hogar puede empujar a las niñas y mujeres jóvenes a tener relaciones sexuales transaccionales de riesgo, explotación sexual, estamos hablando de más casos de violencia de género, infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados.



“En mi familia siempre hemos tenido problemas financieros, pero la incertidumbre con el coronavirus y sus efectos futuros sobre nuestros ingresos está haciendo que la gente se desespere. Si la generación más mayor, como mi abuela y mi tío, hubieran tenido información sobre las ventajas de enviar a las niñas al colegio en lugar de aspirar solo al matrimonio, no habría esta presión sobre mí y otras chicas”, comenta Angelina, de 17 años.



La Unesco estima que alrededor de 10 millones de niñas en edad de asistir al colegio podrían no volver tras esta emergencia. Cifra que aterrizada a comunidades en situación de pobreza tiende a aumentar, ya que en este momento tienen menos probabilidades de acceder a una alternativa de educación a distancia. El 90,6 por ciento de los hogares en zonas rurales de Colombia no cuentan con un computador de escritorio, portátil o tableta, según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Dane.



Desde la Fundación Plan, organización que promueve la igualdad de género de las niñas, participamos en el estudio global ‘Plataforma de acción para las niñas’, en el cual 500 niñas de los proyectos que implementamos en Tumaco, Buenaventura, Jamundí, Quibdó y Bolívar compartieron que en medio de esta pandemia han tenido baja autoestima o pérdida de confianza, estrés mental o emocional, problemas con amigos o familiares, problemas en el colegio.



Estar encerradas ha restringido su acceso a espacios sociales y redes de apoyo, y las ha obligado (a las que pueden) a interactuar en el mundo virtual, lo que representa un mayor peligro, teniendo en cuenta que el 57 por ciento asegura haber experimentado acoso en Facebook, seguido de 26 por ciento en WhatsApp y 25 por ciento en Instagram. No es una exageración entonces decir que, en medio de esta pandemia, las niñas no están seguras en ningún espacio: el espacio digital no es seguro, pero tristemente para muchas su entorno familiar tampoco lo es.



No sé ustedes, pero me rehúso a aceptar esta realidad como algo normal. Es responsabilidad de todas las personas poner a las niñas de primeras en la fila. Por eso los invito a que a partir de este Día Internacional de la Niña tomemos acción desde nuestro quehacer, con nuestras familias, nuestros equipos de trabajo, y nos comprometamos a verlas de frente, a escucharlas, a cuidarlas, a hacerlas visibles y a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para transformar esta realidad de las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes de nuestro país.



Ángela Beatriz Anzola de Toro

Miembro de Women in Connection y presidenta ejecutiva de Fundación Plan, miembro de Plan International. Ha liderado importantes iniciativas en favor de la equidad y la paz del país como secretaria distrital de la Mujer de la Alcaldía Mayor de Bogotá y como alta consejera para los Derechos de las Víctimas, la Paz y Reconciliación.