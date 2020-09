Mujer, madre, maestra, esposa, empresaria: conectada

Women in Connection es un grupo de mujeres líderes que trabajan por la equidad de género, el empoderamiento de la mujer y el bienestar económico y social del país.



En estos últimos meses de aislamiento social, nos hemos visto obligados a adaptarnos a nuevas formas de hacer las cosas, muchos de nuestros hábitos se han alterado y la dinámica de nuestro día a día se enfrenta de manera inevitable a lo que llamamos una ‘nueva normalidad’.

Si observamos el panorama general de lo que esta pandemia y las medidas gubernamentales han traído consigo, especialmente a las mujeres, se hace indiscutiblemente evidente esa habilidad especial que tenemos para desarrollar diversas actividades simultáneamente y la relevancia de nuestro papel en la sociedad. No obstante el aumento de hombres activamente involucrados en sus hogares, somos las mujeres las que experimentamos una mayor cuota de responsabilidad, ya que nos corresponde continuar nuestro rol de pilar y soporte para la familia, al tiempo que debemos procurarnos un continuo crecimiento profesional.



Por todas estas razones, no resulta sorprendente que, además de cumplir a cabalidad con las exigencias de cada uno de los roles que se nos plantean, seamos de igual manera capaces de ser tan cuidadosas como para observar con mayor disciplina las condiciones del aislamiento estricto. Según el estudio ‘Target Group Index (TGI) Special Pandemic’ de Kantar Ibope Media, el 69 % de las colombianas no salieron de sus casas, superando al género opuesto, cuyo indicador fue de 61 %. Los resultados evidencian que el 72 % únicamente abandonó su hogar para realizar actividades esenciales, y solo el 39 % requirió salir de manera constante.



En Kantar Ibope Media hemos observado cómo la conectividad femenina continua en crecimiento y, con ella, la habilidad de las mujeres para coordinar con eficiencia diferentes actividades que antes se llevaban a cabo en sus lugares correspondientes, como el colegio de los niños, las reuniones familiares, el trabajo y los momentos de esparcimiento, y que ahora se desarrollan todas en un mismo tiempo y espacio.



Las mujeres en este tiempo se apoyan con mayor frecuencia en plataformas como mensajería instantánea, redes sociales, sitios web en general y video bajo demanda pago y gratuito. El 50 % manifestó que, desde el inicio del brote del coronavirus, las plataformas digitales se han convertido en un aliado vital y el 60 % afirmó que la situación las ha llevado a conectarse e interactuar mucho más a través de sus redes sociales para mitigar de alguna manera los efectos de la distancia entre familiares y amigos. Según el estudio ‘TGI Special Pandemic’, las mujeres fueron quienes se mostraron más preocupadas por ellas mismas y por sus seres queridos, y 9 de cada 10 afirmaron que esta pandemia las ayudó a valorar más de lo habitual lo que tienen.



El consumo de televisión en las mujeres sigue cobrando mayor relevancia cuando de preferencia de medios se trata, pues esta cubre eficientemente necesidades como información y entretenimiento. Durante los primeros meses de la pandemia, los noticieros dominaron los indicadores con un aumento del 25 % en su consumo, que los situaba entre los programas más vistos, únicamente superados por contenidos referentes al covid-19 y aquellos espacios de conexión espiritual y religiosa, que aumentaron un 300 %.



¿Qué sigue en esta nueva realidad? Yo, por el momento, me atrevo a decir que las mujeres cobraremos un valor aún mayor, nuestro trabajo diario será mejor reconocido en este nuevo orden social. Pienso que cada día se hará más evidente esa fuerza que tenemos como género y estoy segura de que en unidad vamos a reconocer la importancia de luchar juntas por un mismo objetivo. Y de frente a los nuevos mercados, espero el reconocimiento de la mujer como fuerza decisoria para el posicionamiento de las marcas y medios, y ojalá esto desemboque en una observación especial de la mujer por parte de los grandes jugadores del ámbito publicitario, para que sus mensajes sean acordes, y los contenidos de televisión y video reflejen a la mujer como una fuerza representativa y altamente valiosa.



Carolina Ibargüen Giraldo

Miembro de la junta directiva de Women in Connection y ‘managing director’ de Kantar Ibope Media