Un día cualquiera, Sofi me pregunta: mamá, ¿qué es un ama de casa?



No quise contestar de inmediato mientras buscaba herramientas en los aprendizajes sobre equidad de género adquiridos en los últimos años. Entretanto, recordé a mi mamá, la abuela que Sofi no conoció y la importancia de su rol en mi existencia.



Para ganar tiempo le pedí que repitiera la pregunta y ella volvió preguntar con igual curiosidad. Expliqué entonces que un ama de casa es una mujer que decide hacer del hogar y su familia su gran trabajo y empresa. Mencioné ejemplos cercanos y cómo su abuela también desempeñó ese papel. Ella asintió y siguió con su juego.

En la aparente simpleza de la pregunta y la complejidad de mi respuesta, se encuentra un tema crucial que trasciende la mera definición de “ama de casa”. Este rol vital, pero a menudo marginado, constituye la base de la economía del cuidado. Así que me consulté mis notas de formación en WIC para profundizar en este tema.

En Colombia, la Ley 1413 de 2010 define la economía del cuidado como el trabajo no remunerado que se realiza en el hogar, relacionado con mantenimiento de la vivienda, los cuidados a otras personas del hogar o la comunidad y el mantenimiento de la fuerza de trabajo remunerado. Gracias a esta ley, el Dane mide el aporte del trabajo no remunerado a la economía total, que se logra haciendo una estimación de las horas dedicadas a estas labores y su valoración económica. En la medición de 2021, el valor de la producción del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado (TDCNR) en Colombia fue de más de 400 mil millones de pesos, casi equiparable a la industria manufacturera, que es la que más aporta a nuestro PIB.

Más allá del valor absoluto, interesa conocer quiénes lo generan: Las mujeres dedican 7:44 horas al trabajo de cuidado no remunerado frente a 3:44 horas de los hombres; mientras que en el trabajo remunerado la diferencia apenas es de 1 hora a favor de los hombres. Es decir, aunque trabajan casi tanto como los hombres en labores remuneradas (7:37 mujeres vs. 8:57 hombres), en casa dedican casi 4 horas más.

Lo anterior evidencia lo que se conoce como la pobreza de tiempo que, según la ONU, se refiere a la “situación en la que una persona enfrenta cargas de trabajo considerables y, por tanto, ve reducida su capacidad para decidir cómo asignar su tiempo, con implicaciones negativas para su bienestar y desarrollo”.

¿Cuánto detrás de estas actividades, roles, expectativas y necesidades dentro del hogar afectan la capacidad de las mujeres para decidir por su bienestar y desarrollo?, ¿esta pobreza de tiempo explicará en parte la pobreza monetaria y las brechas de género? Claudia Goldin, galardonada con el premio Nobel de Economía en 2023, explora algunas de estas preguntas y nos muestra cómo la flexibilidad en los trabajos se hace importante en el potencial de ingresos de una mujer.

En mi caso ha sido un aprendizaje entender mis roles y funciones dentro y fuera del hogar y abogar por mi propia flexibilidad; aprender a hacerme cargo de mí para luego hacerme cargo de mi familia. Deseo y trabajo todos los días para que más mujeres puedan tener la flexibilidad y la libertad de escoger en qué dedican su tiempo y espero que quien me esté leyendo se haga esta pregunta: ¿las mujeres en mi empresa, en mi casa, en mi entorno tienen la capacidad de decidir en qué dedican su tiempo?

Pensando en lo que significó mi mamá y su rol de ama de casa, quiero agradecerle por su amoroso trabajo y dedicación. A mi hija le deseo que, más allá de que las cuentas nacionales y la sociedad reconozcan su valor en este mundo, que esta humanidad le permita tener el carácter y la capacidad para valorarse y decidir con autonomía y libertad lo que quiere hacer con su vida y su tiempo.

LINA MARÍA MONTOYA

Miembro de Women In Connection

