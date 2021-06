Si tuviera que definir la era en la que vivimos, sería la de aquella en que se rompió la confianza en las instituciones. Aquellas que se crearon por el mandato, humano e imperfecto al serlo, de ayudarnos a organizar el día a día exigente de la vida en sociedad.

Pensaba al conversar con una persona inmersa en el mundo de la tecnología, que la innovación tecnológica mapea en mucho este fenómeno social. Se me ocurre que de alguna manera así se predecía con el nacimiento de las tecnologías de registro distribuido, DLT como se conocen por su sigla en inglés, o por su más común exponente el blockchain. Simplificando en mucho su funcionamiento, quiero explicarlas como aquellas que al operar permiten que los mensajes ya no tienen que ser validados por un nodo central, sino que son validados simultáneamente por muchos nodos, pares entre ellos.



Ese nodo central podría ser una metáfora de muchos poderes: los gobiernos, las autoridades, los medios de comunicación. Los nodos pares son la comunidad misma que no quiere verse mediada por un poder central ni reconoce legitimidad de ningún experto.



Se ve muy bien en lo que ha pasado con los medios. Consumimos opiniones e información de otra forma, las buscamos entre nuestros pares, sin credenciales distintas a las de una frase sonora que nos lleva a seguirlos. Eso nos ha abierto el mundo a un sinfín de nuevas posibilidades, porque, claro, hay más nodos pares que nodos centrales. Ahora escuchamos voces que antes ignorábamos, porque no sabíamos de su existencia. Yo personalmente me encuentro tantas ideas maravillosas allá afuera, y tanta belleza. Sin embargo, también veo las caras más odiosas de la desconfianza y la segregación.



El diseño del blockchain habría predicho que ahora confiamos en todos nuestros pares. Pero no es así, nos vamos acercando solo a aquellos que piensan como nosotros. Legitimamos las voces de quienes consideramos iguales y con ello se van abriendo las rendijas que nos separan de “los otros”.



Ahora nos rodeamos de voces que piensan como yo, que relatan una realidad que me es cómoda porque me resulta familiar y entonces me legitima. Me vinculo a su credo y en esa simpatía voy depositando confianzas que no exigen ninguna certificación adicional. Replico no solo opiniones, sino noticias, imágenes, sin cuestionarme mucho. De la misma forma, me alejo de quien exprese opiniones contrarias. No es solo que estemos en desacuerdo con sus ideas contrarias, es que nos ofenden como si ese pensar del otro atacara mi existencia misma. Nos llenamos de juicios, unos que idealizan y otros que condenan pero que en ambos casos nos alejan del ejercicio tranquilo de escuchar y ojalá, aprender.



Haríamos bien todos en recordar que nuestra realidad para muchos no es siquiera imaginable; recordar que para otros su verdad y su justicia puede ser diferente a la mía. Saber que, para muchos, yo siempre estaré equivocada. Podríamos ignorar a esos otros, pero ya ven dónde nos trajo esa solución. Los otros, bien podríamos ser nosotros. Es muy posible que lo único que nos separe sea la suerte, el azar. Uno es siempre “el otro” de alguien y ese otro se merece, tal como yo, un espacio mínimo de afecto.



Nos hemos entregado a la desconfianza del otro y a la ausencia de crítica de lo propio. Este equilibrio no es sostenible, nos segrega en grupos que entran en conflicto y que son incapaces de llegar a compromisos sobre lo que demandan y lo que los satisface. Empecemos por un cambio individual en nuestra postura frente a los demás. Si leyeron esta columna pensando en que esta reflexión se refiere a alguien diferente a usted, le ruego el favor de que la lea de nuevo. Esto no resolverá los múltiples problemas que nos aquejan, pero al menos nos devolvería la humanidad que necesitamos para resolverlos.



Ana Fernanda Maiguashca

Excodirectora del Banco de la República. Miembro de Women in Connection



*Adaptación de las palabras pronunciadas en la ceremonia de grado del CESWomen in Connection es un grupo de mujeres líderes que trabajan por la equidad de género, el empoderamiento de la mujer y el bienestar económico y social del país.