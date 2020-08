Liderazgo poscovid, CEO 2.0

Women in Connection es un grupo de mujeres líderes que trabajan por la equidad de género, el empoderamiento de la mujer y el bienestar económico y social del país.



Cada día que pasa vemos con tristeza los inmensos impactos que la pandemia ha causado a nivel global y local, y los desafíos que las cifras producen.

En nuestro país, el número de infectados por coronavirus supera las 530.000 personas, el desempleo en junio alcanzó el 19,8 %, siendo las mujeres la población más afectada, con un 25 % vs. hombres, con 16,2 %; la demanda interna y el gasto del consumidor contraídos, cayendo 17 y 16 % respectivamente. Gobierno y empresas haciendo inmensos esfuerzos para enfrentar la situación, viviendo retos adaptativos. Ya no solo hablamos de “pandemia en la salud”, sino de “pandemia empresarial”, como bien lo calificó este diario hace unos días en su editorial.



En este contexto, aquellos que tenemos el privilegio de ejercer una función de liderazgo, y en particular los CEO, han tenido que incorporar nuevas habilidades, potenciar y descartar otras, durante esta pandemia.



Es tiempo de entender cuáles fijar más allá del momento actual, por el potencial que estas representan para el logro de un mejor país, sociedad, empresa, y mejor humanidad.

Atreverse a ir por más

Debemos reconocer que en la mayoría de los casos, organizaciones y equipos de trabajo han logrado rápidamente muchas implementaciones, acelerado o innovado en transformaciones que parecían imposibles. Vemos el nivel de expansión del ‘e-commerce’, creciendo aceleradamente a niveles no previstos, o cómo los programas de flexibilización para trabajo desde casa se implementaron en tiempo récord.



En beneficio de la recuperación del país y de la economía, requerimos preservar en los CEO y líderes la habilidad de atreverse a ir por más, generando transformaciones necesarias en forma ágil. Líderes capaces de establecer metas elevadas que promuevan el pensamiento disruptivo y la búsqueda de objetivos que antes parecían inalcanzables en las organizaciones. Líderes comprometidos con las implicaciones operativas que conlleva el desafío, que logren la asignación de recursos necesarios para hacer que las cosas sucedan.

Toma de decisiones

En tiempos de pandemia todo pasó a ser una gran apuesta, y aquí, esperar para decidir es una decisión que en sí misma puede ser irreparable.



La toma de decisiones audaces, rápidas, trabajando progreso sobre perfección, son habilidades que llegaron para quedarse. Priorizar en los problemas más urgentes, garantizar el adecuado foco; empoderar a los equipos y acompañarlos en sus decisiones son conductas adecuadas para un impacto positivo.



Si entendemos que la rapidez con la que se toman las decisiones es importante, en tiempos de pandemia es igualmente relevante la capacidad para implementar las medidas. La cantidad de decretos expedidos por los gobiernos nacionales y locales a raíz del covid son indiscutibles, la efectividad en implementar es desafiante.



Todas las organizaciones pueden pensar a la misma velocidad, pero no todas pueden implementar sus decisiones al mismo ritmo. Ganaremos como sociedad y líderes si nuestra capacidad para ejecutar las decisiones sucede con la misma rapidez y audacia con que se toman.



Pensar con cautela, decidir con audacia y actuar con urgencia; tres elementos para el CEO 2.0.

CEO más vulnerables y empáticos

En momentos de crisis todos miramos a nuestros líderes, y con el covid no ha sido la excepción. Ayudar a las personas a mantener su moral en alto pese a la incertidumbre es un ejercicio en el cual el CEO ha jugado un rol crítico.



Liderar genuinamente, siendo suficientemente empático, promoviendo una comunicación asertiva, hablando desde el corazón, siendo transparentes en nuestras comunicaciones, genera la confianza necesaria para lograr una fuerza laboral y una sociedad más fuertes, motivadas y cohesionadas con el negocio y el país. Ser solidario, ponerte en los zapatos del otro es condición ‘sine qua non’ del CEO 2.0.



Será un gran legado y ganaremos juntos si los libros de historia recuerdan el impacto del covid-19 en Colombia como el período en que surgió una nueva generación de líderes y CEO que adoptaron habilidades de liderazgo vividas en tiempos de pandemia, como las necesarias para generar la prosperidad colectiva, la recuperación social y el desarrollo económico del país.





Mónica Contreras Esper

Expresidenta de Pepsico en Territorio Andino, miembro de la junta directiva de Women In Connection, Invest In Bogotá, Corficolombiana y Farmatodo.