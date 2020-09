Las ‘velitas’ del futuro

Women in Connection es un grupo de mujeres líderes que trabajan por la equidad de género, el empoderamiento de la mujer y el bienestar económico y social del país.



En medio de la pandemia, inundados de artículos que nos están haciendo expertos en epidemiología y en manejo de crisis, dejamos de ver importantes acciones que se están haciendo en el país y que van a ser vitales para ese futuro que tanta incertidumbre nos genera hoy. En esta columna quisiera poder abrir una ventanita para que visualicemos juntos una oportunidad que está a pocos pasos de ese futuro y del que espero seamos todos conocedores en un muy poco tiempo.

Se trata de los Sistemas de Almacenamiento de Energía en Baterías que, en adelante conoceremos con las siglas ‘Saeb’ en español o ‘Bess’ en inglés. En un mundo en el que la energía es sinónimo de fuerza, de velocidad, y de bienestar y en el que una de las tendencias incuestionables es la de descarbonización (menos emisiones de CO2), los SAEB se volverán actores imprescindibles en nuestras vidas.



Es a través de estos que lograremos integrar y manejar más eficiente e inteligentemente las diferentes opciones de energía eléctrica de que dispongamos. Es a través del almacenamiento de energía que tendremos la posibilidad, tanto en hogares como en industrias de tener un mayor control del uso de este imprescindible insumo en nuestras vidas. Podremos, a nivel agregado e individual, almacenar en estos sistemas energía generada desde diferentes orígenes: inagotables, como la del sol, el viento o el movimiento del agua; renovables, como la de la biomasa o, no renovables, como la del petróleo y el gas.



De esta forma, cuando falle el suministro normal (o queramos usarla por razones de eficiencia, por ejemplo), tendremos la posibilidad de cambiar de fuente, tal como hacemos cuando se va la luz y prendemos una velita para no quedarnos a oscuras. Atrás quedarán los apagones de luz de ciudades enteras o las facturas impagables por consumos excesivos en horas pico de los hogares si logramos su implementación y regulación apropiada.



La buena noticia es que, gracias a los avances logrados por este gobierno, iniciados por la exministra María Fernanda Suárez, que han llevado a Colombia a ser el país de América Latina con mayores avances en esta materia, se definieron los mecanismos para integrar, por primera vez en el país los sistemas de almacenamiento con baterías en el Sistema Interconectado Nacional. Esta iniciativa, que se hará realidad en un sistema en la Costa Atlántica próximamente, forma parte de las grandes transformaciones que se deben adoptar en Colombia para suplir la creciente demanda de energía, garantizar la seguridad de la red y disminuir nuestra dependencia de fuentes emisoras de CO2.



En este gran propósito país, basados en experiencias internacionales, debemos buscar, sin descanso, el mejor ambiente regulatorio posible de tal forma que podamos aprovechar los diversos servicios que ofrecen las nuevas tecnologías asociadas al almacenamiento para que estos puedan ser aprovechados en cada eslabón de la cadena energética incluyendo transmisión, distribución, comercialización y consumo, con foco en el consumidor final. Debemos trabajar de la mano de las entidades reguladoras del Gobierno Nacional, el Congreso y la Academia para crear las mejores condiciones que faciliten e incentiven la instalación y el uso de estos sistemas con la participación activa del sector empresarial.



Si logramos continuar impulsando estos sistemas en la transición energética en Colombia, vamos a tener una sociedad más equitativa donde el acceso a la energía sostenible sea un derecho y no un privilegio, más sostenible para luchar con mayor vehemencia contra el cambio climático, y más descentralizada, de tal forma que en un futuro los usuarios también puedan generar energía para su propio consumo. En resumidas cuentas, un verdadero hito para el ‘nuevo normal’ energético que se avecina.



Solo espero que en poco tiempo la experticia de todos con el covid-19 sea sutituida por aquella en el Bess y que en cada hogar e industria del país tengamos estas nuevas ‘velitas’ impregnadas de tecnología e innovación.



Sylvia Escovar Gómez

Presidenta de la Organización Terpel. Miembro de la Junta Directiva de Women in Connection y la única mujer incluida en el listado de los 10 líderes con mejor reputación del Ranking Merco Colombia.