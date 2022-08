La mujer maravilla: un mito por derrumbar

Hace unos años renuncié a mi trabajo soñado en el sector financiero para intentar ser mamá de tiempo completo. Me dividía entre ser una ejecutiva exitosa y una mamá responsable. Cuando no lograba ambas cosas a la perfección, se atravesaba un sentimiento de culpa que me empujó a dejar mi empleo. Con el tiempo, me di cuenta de que tenía sesgos que reafirman la idea equivocada de que el cuidado de los hijos es una tarea exclusiva de las madres. Creía, por ejemplo, que las mujeres éramos igual de eficientes que ellos en el trabajo, pero que los hombres no eran igual de buenos que nosotras cuidando a los hijos. “Cuando tienen fiebre, necesitan a la mamá”, pensaba. ¡No podía estar más equivocada! Lo comprobé mientras era ministra de Minas y Energía. Trabajamos en equipo y mi esposo se ocupó exitosamente de todo aquello que, años antes, creía que solo yo sabía hacer.



(También le puede interesar: Un campo conectado trae bienestar)



Los falsos mitos sobre los roles en el hogar le han hecho un daño grave a la equidad de género. Cerca del 80 % del tiempo dedicado en Colombia al trabajo doméstico y de cuidado, no remunerado, en los hogares con hijos recae sobre las mujeres, según datos del Dane del 2021. Cocinar, lavar y planchar, limpiar la casa, llevar a los hijos al colegio y ayudarlos con las tareas son obligaciones a las que las mujeres dedican hasta ocho horas diarias, mientras que los hombres, en promedio, dedican máximo tres. Todavía, ¡en pleno siglo XXI!

Facebook Twitter Linkedin

María Fernanda Suárez, presidenta de Accenture en Colombia Foto: Archivo particular

Está claro: los permisos de paternidad fomentan la corresponsabilidad en el cuidado. La Ley 2114 de 2021 trae avances importantes, que permitirán que progresemos gradualmente en permisos parentales más equitativos. El sector privado puede dar ejemplo y acelerar los cambios. Por eso, en Accenture ampliamos de dos a ocho semanas la duración de la licencia de paternidad: cuatro veces más del tiempo establecido por ley. Esta norma cobija al padre de un bebé recién nacido o adoptado. La madre tiene derecho mínimo a 12 semanas remuneradas y, a partir de la expedición de la ley, las siguientes seis semanas se pueden distribuir entre el padre y la madre, de acuerdo con la decisión de la pareja. En Accenture ya es posible tener licencia parental equitativa.



Nuestra meta, además, es asegurar la paridad de género entre los empleados para el año 2025 (50 % hombres y 50 % mujeres) y una presencia mínima del 30 % de mujeres en los equipos directivos. El reto en equidad de género sigue siendo enorme y todos debemos acelerar pasos en esa dirección: se necesitarían 132 años para alcanzar la paridad total entre hombres y mujeres a nivel global, 67 años en América Latina y el Caribe al actual ritmo de progreso, según el Índice Global de Brecha de Género 2022 del Foro Económico Mundial. En el último año, Colombia retrocedió 16 puestos. Pasó de la posición 59 a la 75 entre 146 países. A nivel regional, ocupa el puesto 16 entre 22 naciones.



Cuando fui Ministra me perdí momentos únicos como acompañar a mi hija en los instantes previos a su primera fiesta de 15 o un gol inolvidable de mi hijo en el campeonato del colegio. Aún con el dolor de no estar allí, tenía la tranquilidad de que mi esposo estaba con ellos. Y comprobé algo invaluable: avanzar rápidamente en el cierre de brechas solo es posible si derrumbamos el mito de la mujer maravilla: pensar, equivocadamente, que podemos solas con todo, con el hogar, la crianza, el bienestar de la familia, la profesión, ser buena mamá, esposa, hija e infaltable amiga. Los prejuicios son tan grandes que nos han llevado a ver a un papá presente como un papá extraordinario y a una mamá presente como normal. Lo normal debe ser una distribución igualitaria del cuidado. No es tarea exclusiva de las mujeres; también es un asunto de hombres. Reconozco lo afortunada que soy al tener un esposo que está convencido de que el padre y la madre son un equipo para el cuidado y en todos los frentes.



Las mujeres debemos ser las primeras en dejar de creer que el instinto femenino viene con una clase exclusiva sobre el cuidado de los hijos.

MARÍA FERNANDA SUÁREZ LONDOÑO

Presidenta de Accenture en Colombia

(Lea todas las columnas de Women In Connection en EL TIEMPO, aquí)