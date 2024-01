La inteligencia artificial: una oportunidad para el trabajo y la vida

Ando con ganas de mostrar la cédula: yo nací en un mundo en donde solo aquellos con profesiones relacionadas directamente al mundo de la tecnología debían estar al tanto de las transformaciones y de los adelantos en la computación. Hoy la realidad es otra. Con el advenimiento de la inteligencia artificial (IA) el mundo se transformó. Hoy casi todas las profesiones, por no decir todas las ocupaciones –abogados, médicos, músicos, sociólogos, escritores y demás–, pueden beneficiarse de las herramientas que la IA nos trae, y todos podemos aumentar nuestra productividad y eficiencia con ellas, de forma que todos deberíamos estar pendiente de los adelantos de esta.



Lo que nos saca de la rutina asusta, pero el temor a lo desconocido debe y tiene que ser una invitación a que desarrollemos las capacidades necesarias para insertarnos en esta nueva realidad. Lo cierto es que la IA no sustituye a las personas, sino que las libera de las actividades más repetitivas permitiéndoles centrarse en las que requieren más creatividad, innovación y pensamiento crítico. La IA no nos quita el control; por el contrario, nos da muchas más oportunidades y nos genera nuevas opciones. De hecho, el Work Trend Index de Microsoft sobre el impacto de sus asistentes de IA sobre el trabajo de las personas establece que el 70 % de los encuestados indicaron ser más productivos, el 77 % afirmaron no querer abandonar el uso de IA, entre otras razones porque la misma les ahorró tiempo en tareas repetitivas (71%), porque mejoró la calidad de su trabajo (68 %) e hizo que fuera más fácil ponerse al día (86 %). Desarrollar estas habilidades ya no es opcional.

Según el Foro Económico Mundial, el 50 % de los trabajadores tendrá que actualizar sus habilidades en los próximos 5 años para adaptarse a la transformación digital. Pero cuando hablamos de habilidades digitales, no solo es fundamental pensar en la matriz de la tecnología sino también en aprender a interactuar con la misma. En el reciente informe se subraya que, de las 7 habilidades más solicitadas en el mercado laboral, solo 2 son de naturaleza técnica: la comprensión de la inteligencia artificial y el big data y la alfabetización tecnológica. Las 5 adicionales son habilidades como el pensamiento analítico; el pensamiento creativo, la curiosidad y el aprendizaje permanente para adaptarse a nuevas situaciones; y la resiliencia y flexibilidad. Los trabajos futuros requerirán una combinación de habilidades técnicas y humanas, siendo estas últimas irremplazables por la inteligencia artificial.

Por su parte, la consultora IDC ha realizado un estudio que muestra el gran interés que tienen las empresas por implementar la IA: el 71 % de los participantes ya usan herramientas de IA en sus organizaciones, y el 22 % tiene previsto hacerlo en los próximos 12 meses. Lo que significa que la demanda de oportunidades para aquellos que desarrollen las capacidades necesarias para responder a los retos que se plantean con la AI es enorme. Para estar preparados y aprovechar esas oportunidades debemos capacitarnos y desarrollar esas habilidades que nos hacen únicos.

Podemos ver la IA como una competencia, o como una aliada que nos está ayudando a tener trabajos más satisfactorios y a resolver los grandes desafíos de hoy, como la salud o el cambio climático, para mejorar nuestro trabajo y nuestra vida, y para hacer del mundo un lugar mejor. Mi invitación es a que en este 2024 veamos la oportunidad y decidamos juntos prepararnos para la eficiencia y el desarrollo.

CATALINA REGINFO

Miembro de Women In Connection

