La diversidad construye una mejor sociedad

Women in Connection es un grupo de mujeres líderes que trabajan por la equidad de género, el empoderamiento de la mujer y el bienestar económico y social del país

Cada día es más frecuente escuchar que las compañías creen firmemente en el empoderamiento femenino y que cuentan con iniciativas que propenden a la equidad de género. Sus miembros directivos son invitados a participar en paneles que tratan sobre diversidad e inclusión y a dar discursos inspiradores sobre el tema. Todo esto pareciera indicar que finalmente el mundo corporativo está tratando a hombres y mujeres por igual; no obstante, las cifras cuentan una historia muy diferente.



En la medida en que las posiciones son de mayor responsabilidad, la brecha entre géneros es cada vez mayor. Estudios en Colombia demuestran que en nuestro país, las mujeres apenas representan el 17 % de la composición de nuestras juntas directivas, y aunque el porcentaje de participación se ha incrementado en los últimos años, aún está lejos de ser representativo de un verdadero equilibrio. Solo un porcentaje mínimo de las compañías a nivel mundial cuenta con una participación mayoritaria de las mujeres en estas posiciones.



La composición de las juntas directivas debería tener en cuenta dos factores fundamentales: reflejar los intereses de todos sus grupos de interés y la construcción desde la diversidad para generar negocios más exitosos. La perspectiva de las mujeres sobre la vida y sobre los negocios es complementaria a la que tenemos nosotros los hombres, y es necesario contar con variedad de puntos de vista, antecedentes y experiencias de vida.



En la mayoría de las industrias, nuestros clientes y consumidores son tan diversos como cualquier sociedad y, consecuentemente, entender sus decisiones de compra y de uso de nuestros productos o servicios requiere la perspectiva de tantos puntos de vista diferentes como sea posible. Por otro lado, al diversificar las juntas directivas se envía un potente mensaje interno a todos los colaboradores, resaltando que el desarrollo de las mujeres es tan importante como lo es el de los hombres.



Podemos generar grandes cambios en la sociedad al apoyar la participación de más mujeres en roles e industrias donde existen grandes disparidades respecto a género. Este puede ser el caso de las carreras científicas, en las que las mujeres representan tan solo el 29 % de los investigadores. Esta es una de las razones principales por las que en L’Oréal, desde 1998, trabajamos en el proyecto ‘Para mujeres en la ciencia’ con el objetivo de promover el papel de la mujer en la ciencia en todo el mundo.



Hablar de inclusión en el mundo corporativo no se trata de solo números y género, debe ser una oportunidad para reconocer la diversidad de las personas y sus diferencias individuales como algo positivo que permite el crecimiento organizacional. Puede ser útil tener objetivos numéricos de participación por género en todos los niveles de las organizaciones, pero si no prestamos atención al rol que pueden desempeñar las mujeres en las juntas directivas, estamos ignorando el valor agregado que pueden ofrecer. Es necesario romper el paradigma de que no hay muchas mujeres preparadas para asumir estas posiciones de liderazgo. Una pequeña prueba de ello es el banco de hojas de vida que creó el Centro de Estudios Corporativos del Cesa y el Club del 30 %, en donde cuentan con más de 150 hojas de vida de mujeres altamente capacitadas, con las facultades requeridas para desempeñar dicho rol.



Esperemos que muy pronto la conversación sobre las oportunidades de participación de las mujeres en nuestras juntas directivas no sea sobre números o porcentajes, sino sobre cómo la riqueza de pensamiento inherente a la diversidad ha generado grandes transformaciones en nuestros negocios, para hacerlos más prósperos y sostenibles.



Alberto Mario Rincón

Director general de L’Oréal Colombia desde 2015, año en el cual se unió a la compañía después de desarrollar una carrera exitosa de más de 20 años en diversas compañías nacionales e internacionales. Es Hombre como Aliado de Women In Connection.