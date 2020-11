Kamala Harris: lo femenino en el poder

Women in Connection es un grupo de mujeres líderes que trabajan por la equidad de género, el empoderamiento de la mujer y el bienestar económico y social del país.



Todavía me emociona el discurso de victoria de Kamala Harris, la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos. Me emocionan ella y las posibilidades que genera en millones de niñas y mujeres en el mundo que, con un sentido de propósito, sueñan con alcanzar una posición de liderazgo para trabajar por la equidad, la libertad y la justicia para todos.

La representación importa. Por eso es tan emocionante este hecho histórico: Kamala no solo será, a partir de enero 2021, la primera mujer en ocupar el cargo. También es la primera persona negra y de ascendencia asiática. Muchos techos de cristal superados, a los que se suman sus anteriores logros como senadora de California y fiscal general del mismo estado.



Kamala Harris abre un mundo de posibilidades a millones de niños, niñas y jóvenes que crecerán viendo a una mujer en el segundo cargo político más importante de Estados Unidos. Además de ser el ejemplo y el reflejo de una mujer con carácter, que reconoce que su logro es también el logro de toda una generación de mujeres que lucharon y se sacrificaron para asegurar y proteger nuestro derecho a votar; y de las nuevas generaciones que siguen luchando por ejercer este derecho a que se oiga su voz.



Y es que el ascenso de esta mujer está cargado de simbolismo histórico. Como la hija de padres inmigrantes, su madre proveniente de la India y su padre, de Jamaica, Harris es una fuente de inspiración y la demostración de que todo es posible, especialmente en la lucha de grupos históricamente marginados como las mujeres, las personas de color y los estadounidenses de bajos ingresos. “A los niños, sin importar el género, nuestro país les ha mandado un claro mensaje”, dijo Harris durante su discurso como vicepresidenta electa. “Sueñen con ambición, lideren con convicción y véanse a sí mismos como quizás otros no los ven, sepan que los aplaudiremos en cada paso del camino”.



Kamala nos devuelve la esperanza en un mundo que necesita liderazgos trasformadores y empáticos, convencidos del valor de la diversidad, el diálogo y el respeto. Liderazgos con propósito, que trabajen por construir un futuro más cooperativo, humano y positivo, en que todos los ciudadanos sin importar su género o color puedan verse representados. Una sociedad donde los buenos resultados económicos sean la consecuencia de enaltecer la integridad, sobre el culto a la rentabilidad; la conexión con la naturaleza, sobre su dominación; la colaboración sobre la competencia; el cuidado sobre la propiedad y la interdependencia sobre el individualismo.



Estoy convencida del rol central de las mujeres como una fuerza determinante en la economía, y en la importancia del liderazgo femenino como piedra angular de una economía y de una sociedad más resiliente, empática y equitativa en la era poscovid, todo lo que la primera Vicepresidenta de Estados Unidos representa con una valentía admirable. Kamala Harris pavimenta el siglo de las mujeres y nos demuestra la importancia e imperiosa necesidad de lo femenino en el poder.



Mariana Jaramillo Thomas

Gerente senior Soporte e Integración Colombia & Argentina, Anglogold Ashanti., y miembro de Women in Connection.