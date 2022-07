Instrumentos para promover la inclusión financiera y equidad de género

Ingri es la señora que por varios años me ha ayudado en las labores domésticas de mi casa, lo cual me ha permitido encontrar un espacio de crecimiento profesional que hubiera sido casi imposible de alcanzar sin su invaluable ayuda.



Ella es madre cabeza de familia, viuda desde los 23 años, huérfana, con dos hijos entre los 18 y 20 años, con una infancia marcada por la violencia y el abandono. Su motor ha sido sacar sus hijos adelante, darles la mejor educación posible y cubrir las necesidades básicas. Pero también tiene otras necesidades: viajar, comprar ropa para las fiestas navideñas, tener espacios de esparcimiento, entre otros.



A pesar de su poca educación formal, sabe que, de manera fundamental, para que sus hijos tengan más oportunidades es necesario que accedan a una educación formal de calidad, universitaria o técnica, y de esta manera abran puertas que para ella estuvieron cerradas.



¿Pero cómo acceder a los recursos que le permitan cubrir necesidades básicas más los pagos de una educación formal con solo un ingreso en la familia? ¿Cómo no caer en los peligros de los préstamos ‘gota a gota’ o ‘pagadiario’, cuyas “garantías” crediticias son la violencia misma?

Por otro lado, están los flujos de capitales que cada vez se encuentran con menos alternativas de inversión que les permita tener los rendimientos financieros que sus accionistas/afiliados requieren para mantener pagos como las mesadas pensionales. También tienen la presión de entrar a lo que se ha venido denominando ‘capitalismo consciente’, un movimiento mundial que promueve valores relacionados con un mayor nivel de consciencia frente a las responsabilidades con la salud, la felicidad y el bienestar personal, la sociedad y el medio ambiente, según lo ha definido el profesor Jorge Iván Gómez, profesor de Inalde Business School. Así mismo, es necesario cumplir las metas de ESG dentro de las cuales se encuentra la equidad de género.



Si bien Ingri y los fondos de inversión pareciera que están separados por un abismo inconmensurable, esto no es del todo verdad. Confluyen en que la necesidad del uno puede ser solucionada con los recursos del otro, y es posible encontrar fórmulas que hagan que los sueños de Ingri se hagan realidad basados en la necesidad de invertir los grandes capitales.



Las emisiones de bonos etiquetados para entidades financieras cuyo objetivo es cerrar brechas (sociales o de género) son una herramienta para promover la equidad, tanto de género como financiera. El objetivo de una emisión de bonos de una entidad financiera es poder conseguir los fondos, vía una emisión de deuda en el mercado de capitales, requeridos para realizar préstamos a los clientes finales. Cuando un bono es etiquetado, quiere decir que los recursos levantados en el mercado de capitales se van a destinar al objetivo de la etiqueta. Para el caso de emisiones de bonos con etiquetas de sostenibilidad o género, lo que quiere decir es que la entidad emisora tiene la obligación de prestar dichos recursos a mujeres cabeza de familia o emprendedoras, alejándolas de los peligros del endeudamiento informal.



Puede que Ingri no sepa que al final los que le están prestando la plata para el pago del semestre de su hija en educación en la Universidad San Buenaventura sean los inversionistas profesionales (AFPS, compañías de seguros, FIC, Multilaterales, etc.), pero lo que sí sabe es que cuenta con los recursos para romper el ciclo de pobreza y hacer realidad lo que hace un par de años parecía imposible.



Sabe que, si bien accede a un crédito, este crédito tiene menos requisitos en términos de codeudores, hipotecas, presentación de certificados de ingresos, etc. Sabe que si eventualmente falta a un pago, no le van a cobrar con un martillo en la mano.



También la ha ayudado a tener cierto nivel de educación financiera: en cuánto puede endeudarse como máximo, cómo ordenar su flujo de caja mensual, hasta dónde puede llegar sin poner en riesgo su estabilidad económica.



No hay mayor dependencia que la dependencia económica, de tal manera que el acceso a créditos con enfoque de género también permite que como mujeres tengamos más control sobre nuestras finanzas y cómo poder cumplir nuestros sueños, pero sobre todo cómo avanzar como sociedad.

ANA MARÍA GIRALDO

* Miembro de Women In Connection

