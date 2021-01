Excepcional momento para elegir una buena junta directiva

Women in Connection es un grupo de mujeres líderes que trabajan por la equidad de género, el empoderamiento de la mujer y el bienestar económico y social del país.



Llega nuevamente época de asambleas, rendición de cuentas, elección de juntas directivas. Es un momento especial y si bien sabemos de la importancia que tienen siempre estos órganos de gobierno en las empresas, organizaciones con y sin ánimo de lucro, es esta la primera ocasión que tenemos en el país para elegir personas en los directorios que estén capacitadas para sacar provecho de estos momentos de crisis, liderar a las organizaciones para seguir adelante y salir fortalecidas de esta difícil situación que vivimos en Colombia y en el mundo entero.

Desde hace décadas se viene mencionando por qué el gobierno corporativo en las organizaciones es un eje fundamental para ellas y de cómo se conforma. Cada día observamos cómo, no obstante lo mucho que se ha dicho, todavía hay mucho camino por recorrer.



El buen gobierno corporativo busca la generación de valor, el interés por el desarrollo económico, ayuda a las empresas a mejorar su desempeño, su acceso al financiamiento y sostenibilidad general, a la generación de riqueza y calidad de vida para todos sin olvidar nuestro compromiso con lo social y lo ambiental.



La junta directiva define la estrategia de la empresa, aporta a la solución de problemas y acompaña al gerente en la toma de decisiones, en la ejecución de proyectos o en la implementación de nuevas ideas. De hecho, los miembros de junta directiva se convierten en valiosos elementos para su equipo.



Pues bien, hoy, en estos especiales momentos, no solo debemos buscar juntas diversas, con conocimientos complementarios, sino también debemos buscar personas con mucho entusiasmo, que no le tengan miedo a la adversidad, sino que se motiven con ella; que tengan la energía para buscar ese camino necesario y que puedan aportar conocimiento y visión para el año que comienza.



Como todos sabemos, vivimos un año diferente donde las costumbres, el consumo, el desarrollo de las organizaciones ha cambiado su rumbo a raíz de esta pandemia con la que nadie contaba y, mucho menos, con que fuera tan extensa. Es por eso que este es un momento único para que las asambleas que se realizan en el primer trimestre del año elijan a los miembros idóneos para sus juntas directivas.



Es momento para revisar el plan de continuidad del negocio y el plan de gestión de la crisis, las acciones necesarias para mantener la operatividad, el análisis de los distintos escenarios y alternativas disponibles, el plan de sucesión y la gestión del control.



Es indispensable contar con el gobierno corporativo adecuado que apoye y guíe a la alta gerencia y la acompañe.



De allí la importancia de contar con una junta directiva adecuada que, como cuerpo colegiado y con un panorama general externo, pueda dirigir y apoyar a la gerencia pero que, además, tenga una visión de los riesgos y pueda aportar puntos de vista estratégicos y diferentes alternativas de actuar ante ellos.



Juntas directivas y gobierno corporativo hacen parte de uno de las siete sesiones dedicadas a las Perspectivas 2021 del primer foro abierto de Women in Connection en alianza con McKinsey & Company, a realizarse mañana 22 de enero a las 8 a. m.



María Eugenia Rey Rengifo

Miembro de la Junta Nacional de la Andi y de la Junta del Consejo Mundial de Energía. Es presidenta de Grupo Evolution y miembro de la Junta Directiva de Women in Connection