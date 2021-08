¡Eres lo que compartes!

Durante los últimos años se estandarizó un concepto que prolifera y genera discusiones a todo nivel en el mundo, fake news o noticias falsas, información que al ser fabricada mimetiza las formas del contenido noticioso que entregan los medios de comunicación, pero sin el rigor ni los procesos de manejo informativo del periodismo formal.

Durante el último año hemos sido testigos de noticias falsas que se viralizan, comprometiendo el nombre, integridad, valores y principios de personas, empresas e instituciones de toda índole, afectando la verdad y la democracia. Como voceros de una comunicación comercial ética, invitamos a reflexionar sobre la necesidad de promover contenidos veraces y transparentes, teniendo presente que las noticias falsas son un problema que perjudica a toda una sociedad.



En nuestro ejercicio y compromiso con impulsar y promover las mejores prácticas de la comunicación comercial, hoy considero que es nuestro deber hacer un llamado a reflexionar antes de compartir cualquier contenido. No solo desde el rol de los gremios, sino como ciudadanos comprometidos con el desarrollo constructivo de nuestra sociedad. No puede ser aceptable que se manipulen noticias que empañan el nombre de quienes por tantos años han trabajado con mucha seriedad y responsabilidad por la construcción colectiva de Colombia.



Tengamos en cuenta que en circunstancias de discordia social como las que atraviesa el país, la proliferación de noticias falsas se acentúa, generando mayor polarización entre la sociedad. Por eso se hace imprescindible cuestionar los contenidos que compartimos.



En ese sentido, recomendamos analizar con detenimiento de dónde vienen las noticias que recibimos y cuáles pueden ser los intereses ocultos detrás de esta información. En momentos como estos, consideramos de gran importancia ser cautelosos, preguntándonos sobre la historia completa de una información y trascendiendo un titular, que muchas veces no se corresponde con el cuerpo del mensaje que lo acompaña.



La responsabilidad de quienes hacemos parte de la industria de la comunicación es aún mayor, nuestro rol está enfocado en ser multiplicadores de la información veraz y ética. Por eso consideramos tan importante la verificación de contenidos, validando con pruebas y soportes la información que se va a compartir. No caigamos en la trampa de la manipulación que acompaña la falsedad de una noticia. Como ciudadanos responsables, tenemos el deber de aportar a la conversación desde la construcción de un diálogo honesto que permita fortalecer nuestra capacidad argumentativa y las ideas que nos hacen crecer como país.



Las noticias falsas perjudican la democracia y nos sumergen en terrenos confusos que frenan nuestro avance y progreso como sociedad. Así que antes de compartir una información o una imagen pensémoslo con detenimiento, porque en la sociedad actual somos lo que compartimos, y en ese contexto, estamos llamados a compartir solo la verdad.

ELIZABETH MELO*

*Presidenta ejecutiva de la Asociación Nacional de Anunciantes (Anda) y miembro de Women in Connection.