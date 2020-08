Emprendimiento, solución para la crisis y ayuda para la reactivación

Women in Connection es un grupo de mujeres líderes que trabajan por la equidad de género, el empoderamiento de la mujer y el bienestar económico y social del país.





El emprendimiento ha existido de siempre, tiene sus orígenes en el inicio de la historia de la humanidad, puesto que el hombre en toda su historia ha luchado por superarse, por encontrar mejores formas de hacer las cosas y mejorar su calidad de vida. Emprender es algo innato en la humanidad, algo que siempre ha estado presente, pues como seres humanos buscamos permanentemente oportunidades para generar bienestar para nosotros y nuestras familias. Emprendimiento tiene que ver con la capacidad de crear algo nuevo y con la creación de un nuevo valor.

En tiempos de crisis en un país surgen los emprendedores, ya que ante una pandemia como la que estamos viviendo, donde la actividad económica ha desencadenado altos niveles de desempleo, este permite a los individuos transformarse en emprendedores por necesidad, para generar un ingreso propio para ellos y para su familia.



Pero también surgen en el ámbito empresarial ya que las corporaciones buscan, a través de sus conocimientos, innovar en productos y servicios, modificando el escenario económico del país, creando nuevas empresas, reinventándose con base en las necesidades del momento y buscando de nuevo el crecimiento económico.



Una de las principales cualidades de nosotros los colombianos es que somos talento, lo que hace que estos emprendimientos y reinvenciones se den fácilmente. Con capacitación y utilizando esta inventiva que nos es innata somos capaces de crear grandes emprendimientos. Prueba de ello es que, según cifras de las Confecámaras, en el año 2019 se crearon alrededor de 310.000 nuevas empresas en Colombia, pero también un gran número de ellas fracasan en los primeros años. Es por eso que es muy importante la capacitación, la actualización con la tecnología y el utilizar las muchas ayudas que estamos viendo en las diferentes entidades del Gobierno para ser sostenibles en el tiempo.



Existen diferentes tipos de emprendimientos y de emprendedores y cada uno de ellos requiere capacidades y condiciones diferentes: los innovadores y visionarios, los que se crean por necesidad, los oportunistas, los inversionistas, los especialistas y también los que se crean por accidente… pero todos ellos, y en tiempos de crisis, tienen el común denominador que es solucionar los diferentes problemas de los seres humanos.



Se requieren también algunas cualidades para tener éxito en el emprendimiento, como son el creer en sí mismo, el creer en sus sueños y apostar por esa idea. El dedicar el 100 % de los esfuerzos en lograr el éxito. El tener flexibilidad y buscar en los cambios siempre una oportunidad sin olvidar una capacitación permanente.



La tecnología nos ha llevado a ver cambios en todas las situaciones, y muy rápidamente. Se debe estar actualizado y utilizar la tecnología con todos sus beneficios.



Es necesario asumir riesgos, “el que no se lanza al agua, no aprende a nadar”. No tener miedo a caerse, sino decisión de levantarse y seguir adelante. Aprender de los errores, un alto desempeño, creatividad, actitud positiva, perseverancia, el estar informado, fe en sí mismo, entre otras.



El emprender tiene sus beneficios como son el trabajar en lo que quieres, lo que hace del trabajo una diversión. No existen los horarios, pero se necesita una gran dedicación, disciplina, responsabilidad y dedicación. No hay ingresos fijos, pero sí una gran satisfacción personal y mucha dedicación para conseguir grandes resultados.



El orden de la oferta y demanda ha cambiado. En tiempo de ‘vacas gordas’ elaboro un producto o servicio y busco el mercado para venderlo. En momentos de ‘vacas flacas’, debo elaborar un producto o servicio que se necesit,e pues ya existe el mercado dispuesto a adquirirlo. El emprendimiento es un buen camino para ello.



María Eugenia Rey Rengifo

Miembro de la Junta Nacional de la ANDI y de la Junta del Consejo Mundial de Energía. Ha hecho grandes contribuciones a la Aviación y el Turismo en Colombia.

Es presidente de Grupo Evolution y hace parte de la iniciativa WIC para apoyar el empoderamiento de la mujer.