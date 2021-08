Empleo femenino: una invitación a la innovación y a la convicción

“La innovación es un desafío y no un drama, una oportunidad y no una amenaza” (Amparo Moraleda, ex directora ejecutiva de IBM).



El empleo femenino necesita un borrón y cuenta nueva en su diseño y aproximación. El cierre de brechas no solo está en formación y acceso, está también, y de manera importante, en la disponibilidad de tiempo de las mujeres.

La pandemia ha profundizado la brecha de género en el mercado laboral al punto de que, en abril 2021, según el Dane, había 7 puntos porcentuales de diferencia entre el desempleo femenino y masculino, cuando tradicionalmente no había pasado de 6 puntos porcentuales.



Las razones son varias, pero una de las más llamativas fue la necesidad de atender de tiempo completo a sus hijos y encargarse, entre otras cosas, de su educación. Lo anterior pareciera que es algo exclusivo del momento actual, pero es una expresión de un fenómeno de siempre: las mujeres deben articular funciones familiares casi de manera exclusiva con sus trabajos, trabajos cuyo esquema resulta obsoleto y anticuado y no permite el desarrollo profesional de la mayoría de mujeres en el país. ¿Por qué? Según última medición del Dane, 4-10 madres son madres cabeza de familia en Colombia; la jornada laboral es de 48 horas semanales y la jornada escolar es de 25-30 horas semanales, sin incluir etapas preescolares.



Debemos diseñar con creatividad un esquema alternativo de trabajo para mujeres, con los siguientes propósitos:



1. Que sea coherente con la disponibilidad de tiempo de las mujeres, estimulando, por ejemplo, el trabajo remoto, una distribución horaria distinta a la tradicional o un manejo autónomo del tiempo.



2. Que promueva y facilite el desarrollo profesional de las mujeres. Todas las herramientas de crecimiento profesional desde lo formativo deberían hacer parte de la jornada laboral, entendiendo que esta es una deuda histórica que como sociedad tenemos con la equidad de género y como una inversión en el tiempo, pues tendremos mujeres más preparadas, capaces y motivadas en permanecer y crecer en sus trabajos.



3. Que innovemos alrededor del cuidado de la familia, especialmente de los hijos de las madres trabajadoras. Se debería pensar en jardines infantiles cerca de los lugares de trabajo, insistir en jardines infantiles dentro de los lugares de trabajo, poner más atención a los programas de formación de cuidadores que han desarrollado nuestras cajas de compensación.



4. El emprendimiento alrededor del trabajo femenino como espacio de creatividad. ¿Por qué no pensar en nodos de productividad y servicios que asocien mujeres y que a su vez hagan parte de la cadena de valor de las empresas? Esto permitiría independencia, crecimiento y rotación de turnos según las necesidades de las mujeres.



Un ejemplo de trabajo articulado con el foco claro de cerrar brechas de género y que sirve como plataforma para un desarrollo de iniciativas fue la aprobación y sanción de la ley de licencia compartida, no solo por su resultado, sino por la convicción conjunta de sacar adelante estrategias concretas con resultados inmediatos.



Si no solucionamos el reto de disponibilidad de tiempo de nuestras mujeres, los esfuerzos en formación, inclusión e incentivos serán en vano, porque el tiempo no es propiedad exclusiva de nuestras mujeres, pero sí es exclusiva su responsabilidad acerca del mismo, y esa responsabilidad debe ser compartida con el sector público y el privado. Las soluciones deben ser en el corto plazo, lo cual es viable, ya lo hemos visto en las estrategias de creación de empleo durante la reactivación. La Alianza para el Empleo de Choque en Antioquia (#quehaypahacer) es un gran ejemplo que se puede escalar y adaptar al empleo femenino.



En conclusión, si el reto lo tenemos identificado y hemos demostrado que articulados podemos sacar estrategias de empleo en el corto plazo, ¿por qué no pensar en una estrategia de empleo femenino enfocada en atacar, de manera creativa, el gran problema del tiempo? Los beneficios serán tan grandes que la inversión que realicemos como sociedad se verá mínima en el tiempo. Tendremos niños creciendo más seguros, mujeres consumiendo más, formándose más y mejor y al final, y no en un final tan largo, una sociedad verdaderamente más equitativa.

Juliana Velásquez, fundadora y directora de Globalista S. A. S. y miembro de Women In Connection, Foto: Juliana Velásquez

JULIANA VELÁSQUEZFundadora y directora de Globalista S. A. S. y miembro de Women In Connection

