Si en Colombia las mujeres queremos liderar, debemos empezar por votar. Las cifras mundiales muestran como tendencia que el mayor porcentaje de abstención se encuentra en la población femenina.



(También le puede interesar: Día Internacional de la Mujer)

Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Bogotá son los departamentos con mayor población femenina y tienen en su potencial de votantes un 52 por ciento de mujeres que, con su voto, pueden definir el resultado electoral.



¿Por qué las mujeres deciden no votar?



Llevamos décadas trabajando por elevar la voz del liderazgo femenino en Colombia y contribuir a nivelar la cancha para que todas puedan jugar en igualdad de condiciones el partido de sus vidas.

Facebook Twitter Linkedin

Mariajosé Quiceno, miembro de Women in Connection Foto: Mariajosé Quiceno

Muchas barreras se interponen en el camino de la salida a votar; el cuidado de los hijos y adultos mayores que no son delegables; el costo del transporte, que para algunas es la comida de sus hijos ese día; la necesidad de trabajar por el pago diario, a lo que se suma la falta de educación para la democracia, por solo mencionar algunas barreras.



Lo que el país no ha pensado es que las mujeres definen el marcador final este domingo. De los 39’002.239 ciudadanos colombianos aptos para sufragar, 20’111.908 son mujeres y 18’890.331 son hombres, precisó la Registraduría.



¡El voto de cada mujer cuenta, y mucho! Tenemos pocos días para empoderar a más mujeres que han pasado toda su vida en abstención. Si el futuro de Colombia está en el liderazgo femenino, el primer paso es que todas salgamos a votar y que, si conocemos alguna que no puede, tendamos una red de apoyo para que cuente con el tiempo y los recursos para asistir a las urnas.



El voto femenino decide este domingo. Desde Women in Connection invitamos a los más de 20 millones de mujeres colombianas que pueden votar a hacerlo para elegir el país que sueñan.

MARIAJOSÉ QUICENO

Miembro de Women in Connection

(Lea todas las columnas de Women in Connection en EL TIEMPO, aquí)