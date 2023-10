El populismo, la manzana envenenada

‘Ad portas’ de las elecciones regionales es oportuno que hagamos una reflexión a conciencia para no dejarnos llevar por memes, fake news y demás información superficial que circula en las redes. Votar es mucho más importante de lo que creemos y si no lo tomamos en serio, lo que estará en juego no solo será la democracia, sino nuestras propias libertades.



El populismo es un fenómeno complejo y polémico que ha tenido diversas manifestaciones a lo largo de la historia. Se trata de una estrategia política para ganar el poder que implica una forma de comunicación y movilización que busca el apoyo de las masas mediante el uso de discursos emotivos, promesas, símbolos identitarios y críticas a los enemigos internos y externos.

La evidencia empírica nos demuestra una y otra vez que el populismo se relaciona con autoritarismos, personalismos, debilitamiento institucional, menoscabo de la democracia; incentiva la polarización y el conflicto social, los cuales generan división y violencia. Así mismo, exacerba el clientelismo y la corrupción.

El ‘Estado de opinión’ es una manzana envenenada. Esta narrativa muy bien construida reza así: tenemos un pueblo oprimido sometido por una élite corrupta que reúne todos los vicios posibles, mientras el pueblo es el depositario de un conjunto de virtudes, es noble e inocente. Y el líder populista reclama ser la voz del pueblo oprimido al cual va a liberar. El pueblo y él o ella son una misma cosa, y quienes estén en contra pertenecen a la oligarquía, a la élite explotadora, la élite abusadora; entonces todo aquel que se opone al líder populista se opone al mismo tiempo al pueblo. A esa élite hay que marginarla, neutralizarla o, peor aún, eliminarla. ¿Ven el silogismo? ¿Sienten el veneno?

Esta retórica es tan peligrosa y ha penetrado tanto en el subconsciente de las personas que en el último informe del Latinobarómetro se evidenció que los latinoamericanos tenemos una percepción de la democracia bastante tergiversada. Solo el 49 por ciento de los encuestados dijo preferir la democracia sobre cualquier otra forma de gobierno. El 27 por ciento dijo que le daba lo mismo vivir en una democracia que en una dictadura, y el 51 por ciento dijo que estaría dispuesto a aceptar un gobierno no democrático si le resolviera sus problemas económicos.

El caldo de cultivo para el populismo, por lo tanto, está servido en bandeja de plata, pues el 75 por ciento considera que la desigualdad y la discriminación son los problemas más graves en la región, y el 49 por ciento dijo haber sufrido algún tipo de discriminación por su condición social, económica, étnica, religiosa o de género.

Es muy lamentable, por ejemplo, que haya tan solo 10 por ciento de candidatas mujeres y en Bogotá ninguna. Las estadísticas del Dane revelan que la razón principal es la falta de compromiso de los partidos políticos. Para que esto cambie, lo más efectivo y real sería que en vez de meternos como relleno y que esto haga parte del falso discurso populista, se incluya a las mujeres por mérito y se les abra el camino. La inclusión no es un cuento, es una convicción.

Así que, ¡ojo!, la democracia no puede ser el vehículo para que llegue un líder populista al poder, apelando a la ‘voluntad del pueblo’. Ese es el veneno. La democracia debe ser el vehículo para garantizar las libertades, la iniciativa privada, la creatividad, la justicia y todo lo que garantiza un Estado social de derecho de verdad. Eso es lo que debemos reclamar los ciudadanos. Nada más ni nada menos.

A la hora de votar el próximo 29 de octubre identifiquemos bien nuestros candidatos y hagamos los reclamos pertinentes. Exijamos transparencia y justicia, pero nunca a cambio de falsas promesas de un Estado ‘protector’. Ese sí es el engaño popular. No vendamos nuestra libertad por una manzana envenenada.

MARCELA PRIETO

Miembro de Women In Connection

