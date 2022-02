El poder de las palabras

Recientemente, KPMG publicó el documento ‘El gran mapeo del ecosistema de emprendimiento e innovación de Colombia’, con información que invita a la reflexión y a la construcción de nuevos paradigmas y el fortalecimiento de políticas públicas que impulsen el desarrollo del emprendimiento. De la variedad de cifras y conceptos que tiene el documento, llamó mi atención que en Colombia solo el 4 % de emprendimientos digitales son fundados por mujeres.



(También le puede interesar: Hacia una pensión con equidad)

La reacción inicial que se tiene frente a la cifra es señalar al Gobierno Nacional y a los grupos de inversión y exigirles un mayor compromiso con el tema. Sin embargo, hacerlo sería desconocer iniciativas –por citar algunas de ellas– como la de Bancolombia, que tiene líneas especiales de apoyo para el emprendimiento femenino, e Innpulsa, que lleva un par de años jugándosela por incrementar el porcentaje de mujeres que se presentan a los programas de innovación, la cual ha logrado un incremento en la presencia de mujeres de casi el 40 %. De aquí que la falta de liderazgo femenino en los emprendimientos digitales no deba ser solo imputada al Estado o a los inversionistas, sino que sea necesario analizar la situación desde otras perspectivas y empezar a entender que esas razones endógenas son parte de la ecuación.



De acuerdo con Jan van Dijk en el documento ‘A framework for digital divided research’, las barreras que generan la brecha digital son de 4 tipos: barreras de usabilidad, barreras de capacitación, barreras de acceso material y barreras mentales o culturales. Haciendo especial énfasis que en la última –que es la primera de la ecuación–, es donde existe menor participación del Estado y empresas. De aquí que sea de especial interés que nos concentremos en ella y nos cuestionemos sobre esta.

Facebook Twitter Linkedin

Catalina Reginfo, gerente de proyectos para las Américas en Microsoft. Foto: Catalina Reginfo

Se entiende por barrera cultural o mental la sensación de ansiedad o falta de motivación que lleva a la no participación femenina; en otras palabras, a las razones que llevan a que una mujer soportada en paradigmas y estereotipos sociales decida no emprender, y es allí en donde usted y yo debemos cuestionarnos el rol que estamos jugando. Debemos evaluar como sociedad las palabras que estamos eligiendo, los juguetes que estamos regalando, las actividades que estamos proporcionando a nuestras niñas, pues, como las cifras lo demuestran, estas no están siendo las adecuadas y en plena revolución industrial nuestras mujeres no hacen parte significativa de la ecuación de emprendimiento digital.



Que las mujeres seamos percibidas como adversas al riesgo tiene una correlación directa con el mundo al que nos exponen. No se nos permite aventurarnos o arriesgarnos desde la niñez y se nos enseña que el fracaso es inaceptable, por lo que difícilmente tomaremos decisiones que vienen asociadas a dejar la estabilidad laboral y emprender en un mundo digital.



De aquí que mi llamado no sea entonces al Gobierno Nacional, las universidades o al sector inversionista sobre la necesidad de fortalecer las iniciativas y aumentar así el porcentaje de mujeres que lideran startups digitales, sino un llamado a cada una de las personas que hoy está leyendo esta columna y a quienes les rodean, es necesario que nos cuestionemos sobre el rol que tenemos en la ecuación y ese grado de responsabilidad que recae en nosotros; las palabras que utilizamos tienen el poder de transformar realidades, ya es entonces hora de modificar lo que les decimos a nuestras niñas.

CATALINA RENGIFO

Gerente de proyectos para las Américas en Microsoft.

(Lea todas las columnas de Women In Connection en EL TIEMPO, aquí)