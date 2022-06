El poder de la lectura

No puedo evitarlo, siempre que tengo a alguien cercano con un libro en la mano o un Kindle me inclino a tratar de ver lo que está leyendo. La escena es pintoresca; me retuerzo en la silla, alargó el cuello buscando la manera con sutiles movimientos de entender en qué aventura está sumergida, qué libro se apodera de sus pensamientos y qué personajes comparten el paso del tiempo con esa persona.



(También le puede interesar: ¡El voto femenino decide!)

Supongo que quien es objeto de mis fisgoneos se sentirá vulnerado, incómodo y molesto, pero no puedo evitarlo, necesito saber qué está leyendo. Mi curiosidad se debe en parte a que soy una coleccionista de tejidos de palabras por leer. Voy por el mundo buscando nuevos títulos que llenan mis días de aprendizajes. Cada libro que encuentro es una oportunidad de sumar un nombre a mi colección de libros por leer y ‘fisgonear’ porque siento la necesidad apremiante de entender a quienes me rodean.



Alguna vez me dijo mi abuelo una frase que se marcó en mi memoria para siempre: “Lo que leen las personas las define”. Es por eso que una de las primeras preguntas que hago es: ¿qué te gusta leer?

Facebook Twitter Linkedin

Catalina Reginfo, Miembro de Women in Connection Foto: Archivo particular

De acuerdo con el informe Digital 2022, publicado por DataReportal, los usuarios de internet en el mundo pasan en promedio dos horas y veintisiete minutos conectados. Los usuarios de internet en Colombia, de acuerdo con el mismo estudio, no solo se encuentran por encima del promedio global, sino que están entre los cinco países en los que más horas se consumen a diario en redes sociales.



Si la enseñanza de mi abuelo es cierta y nos define el tipo de lectura que realizamos, ¿qué podríamos decir de una sociedad que consume en promedio 3 horas y 46 minutos diarios en las redes, 1 hora y 34 minutos leyendo artículos de prensa y tan solo 2,4 libros en promedio anuales? Tremendo síndrome de Eróstrato el que tenemos, pero peor aún, enorme la dificultad a la que nos enfrentamos.



En Colombia, el 81,3 por ciento de la población usa las redes sociales y el 78,7 por ciento de las personas utilizan el internet como fuente primaria de información. Lo que significa que nos enfrentamos a un país que busca el conocimiento principalmente en Facebook, Instagram, TikTok y otras redes. Una situación preocupante, no solo por la falta de veracidad (‘fake news’) y curaduría que tienen algunas noticias en las redes. Ante este escenario, la mayoría de la población colombiana se queda solo con lo que lee en redes sociales y, por ende, termina careciendo de las bases estructurales para comparar, analizar, desestimar y comprender la información que consumen.



De ahí que no me sorprende que existan personas que creen que el Ejecutivo está facultado para modificar una ley sin contar con el Legislativo y que el mundo es plano porque un ‘influencer’ así decide postearlo un día.



Las llamadas ‘fake news’ son entonces una consecuencia directa del tipo de lectura que estamos haciendo, cuando solo consumimos contenido en redes y no nos permitimos extender el horizonte de nuestras lecturas, no construimos las herramientas necesarias para desestimar las noticias falsas.



Para mí el problema no es quién genera la noticia falsa. El verdadero problema es que usted y yo no tenemos las herramientas para entender que es falsa. Pues quien genera la noticia carece de ética, pero usted y yo carecemos de voluntad, de responsabilidad y de amor propio.



En palabras de Bonaparte: “Quien no conoce su historia está condenado a repetirla”, de aquí que una sociedad que se encuentra alejada de la lectura, que olvidó los libros, que dejó el conocimiento relegado a pocas horas anuales, estará condenada a repetir su historia.



Colombia pidió un cambio. Estoy segura de que el cambio no se encuentra en las marchas ni en los gritos. El verdadero cambio se dará cuando nos permitamos expandir los límites de lectura que hoy tenemos como sociedad, cuando permitimos que nuestros niños y jóvenes conozcan diferentes teorías, cuando no sesgamos el conocimiento y permitimos la inspiración desde lo que varios autores tienen para decir. Desde junio nos llegó la posibilidad de hacer inmortal el conocimiento, pero en Colombia solo leemos 2,4 libros por año. Y usted, ¿qué está leyendo este mes?

CATALINA REGINFO

Miembro de Women in Connection.

Gerente de Programas de Filantropía para las Américas, Microsoft.

(Lea todas las columnas de Women In Connection en EL TIEMPO, aquí)