El hacer desde el ser: el nuevo propósito empresarial

Women in Connection es un grupo de mujeres líderes que trabajan por la equidad de género, el empoderamiento de la mujer y el bienestar económico y social del país.



Recientemente, un estudio de IBM Institute for Business Value1 indicó que 1 de cada 4 personas encuestadas a nivel mundial tiene planes de cambiar de trabajo en 2021. Una situación que pone a prueba la agilidad, la resiliencia y la capacidad de respuesta del liderazgo empresarial, pues la rotación puede afectar la productividad de las empresas. De allí la importancia de cuestionarnos sobre las decisiones que debemos tomar para optimizar la atracción y retención de talento.

La alta rotación se debe, entre otras cosas, a una transformación cultural que había venido gestándose, y con la pandemia se creó la ‘tormenta perfecta’, en la que la decisión de empleabilidad no venía soportada en proyecciones económicas o de crecimiento profesional, sino en la búsqueda de empresas con propósitos claros y coherentes con los propósitos de vida de los colaboradores.



A principios del 2021, con el ánimo de entender el impacto de esos propósitos en el desempeño de una compañía, la empresa Laborum Chile realizó una investigación en la que evidenció que cuando una empresa tiene un propósito coherente, una definición de su estrategia de branding y lo comunica con claridad, el engagement de los colaboradores se multiplica y la respuesta en compromiso es mayor. María Jesús García- Huidobro, gerente de marketing de Laborum, dice: “Las personas actualmente están buscando que los distintos aspectos de sus vidas sean coherentes, es por eso que ya no solo las decisiones que tomamos en nuestra vida personal deben ir alineadas con nuestros valores, sino también las laborales, buscamos trabajar en empresas que representen nuestra forma de pensar, que nos hagan sentir orgullosos por el impacto positivo que pueden tener en nuestra sociedad”.



El mensaje de la transformación es claro, la necesidad de alineación con los propósitos de una organización es fundamental, pero no puede ser solo una estrategia de atracción y retención de talento, sino una política que inicie con el equipo de liderazgo. De modo que los líderes no solo deben conocer los propósitos de sus equipos y apoyarlos, sino que, como segunda decisión, deben ser conscientes de esa necesidad de transformar y alinear los propósitos de la organización, empezando por la flexibilización de los modelos jerárquicos del pasado.



La tercera decisión que es pertinente tomar es el desarrollo de modelos de objetivos y resultados claves (OKR, por su sigla en inglés) en los que las organizaciones desarrollan de la mano de los colaboradores unos objetivos claros, con un sentido de unión y en donde el ‘¿qué hacemos?’ venga junto con ‘¿cómo lo hacemos?’, respuesta que en todo caso deberá estar alineada con el propósito y el sentido de la compañía.



Las recientes transformaciones digitales como consecuencia de la pandemia y la ideología de las nuevas generaciones nos plantean una forma diferente de hacer empresa. Hoy, más que nunca, los colaboradores buscan trascender en el ámbito laboral desde el ser, de ahí que la estabilidad y el desarrollo económico no sean ya factores predominantes para ingresar o continuar en una compañía, y sí lo sean la integridad y la comunión de los valores de la organización a la que pertenecen con sus propios principios. La nueva realidad nos exige un mundo coherente y con propósitos en donde la sostenibilidad, la equidad, la inclusión y el bienestar sean los principios rectores del desarrollo económico de las compañías.



Catalina Rengifo Botero

Gerente sénior de Relaciones con Gobiernos en la región para IBM, ha impulsado la equidad y la inclusión en las TIC, es miembro de Women in Connection, Mujeres TIC y Mujeres en Juntas Directivas. Las opiniones expresadas son personales y no comprometen a IBM.