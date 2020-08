El día que mi hija me dijo que quería ser CEO

Women in Connection es un grupo de mujeres líderes que trabajan por la equidad de género, el empoderamiento de la mujer y el bienestar económico y social del país.

Estamos en el año 2020, y uno creería que la equidad de género ya es un tema resuelto, que tanto hombres como mujeres tienen las mismas oportunidades laborales y económicas y que ya no deberíamos estar hablando de esto. Sin embargo, la realidad es otra. Cuando vemos las cifras de mujeres en posiciones de liderazgo en el mundo, no alcanzan el 30 por ciento1; mujeres CEO para Latinoamérica, las cifras no superan el 23 por ciento, y para Colombia, según el Ranking PAR de Aequales Latam 2019, llegamos a un 27 por ciento. Muchos dirían que eso no está mal, que ya hemos venido avanzando, pero desafortunadamente los números no se mueven a la velocidad que esperamos. Según el World Economic Forum (2020), nos tomará 257 años llegar a la equidad de género en términos de oportunidades económicas y laborales, es decir que hombres y mujeres ganen lo mismo por realizar las mismas funciones, que tengamos paridad en posiciones de liderazgo y que haya una inclusión equitativa en el mercado laboral. Aún estamos lejos de esto, y por eso es clave seguir poniendo la conversación sobre la mesa, porque todavía hay mucho por hacer. Y no quiero esperar tanto para que a mi hija le toque más ‘fácil’.



Emilia tiene ocho años, y por eso desde que empecé a trabajar en pro de la equidad de género en el ámbito corporativo le hablo de lo importante que es cuestionarse lo que desde siempre nos han dicho, que hay unas cosas para hombres y otras para mujeres. Y es que si no empezamos desde muy pequeños a tumbar esas creencias y esos imaginarios preconstruidos alrededor del género y de las posibilidades que tienen tanto niños como niñas para hacer lo que quieran, este trabajo por la equidad de género va a ser mucho más difícil. Cuando mi hija tenía tres años le conté que había ido al banco para crear una cuenta para asegurar sus estudios. Ella me respondió de la manera más sincera y real, lo que para mí fue como una puñalada en el corazón: que yo no tenía que preocuparme por eso, pues ella iba a ser princesa. Esa respuesta me hizo pensar mucho en el trabajo adicional que debemos hacer con niños y niñas, pues si en un hogar donde se habla de esto de manera constante y abierta pasa esto, no me puedo imaginar en los hogares donde estos temas ni siquiera se tratan. Hablar de esto me ha permitido darle a mi hija cada vez más herramientas para que vea la vida de otra manera, para que verdaderamente cuando escoja lo haga de manera libre y que nada le quede pequeño.



Y es así como hace unos meses Emilia me dijo que ella quería ser como yo, que quería ser CEO de una compañía muy grande, pues mi participación en Women in Connection WICC, grupo de mujeres líderes que trabajan por la equidad de género, el empoderamiento de la mujer y el bienestar económico y social del país, le ha permitido conocer de cerca a mujeres que hoy en día son CEO de compañías importantes en la economía del país. Tiene ejemplos que le demuestren que a pesar que el recorrido no ha sido fácil, sí es posible y que hoy, estas mujeres están abriendo las bases para un camino más natural para las niñas y jóvenes que vienen detrás.



Me pregunta por mis amigas, mis compañeras de WICC, y me pregunta por mí, si yo soñaba con llegar a ser lo que soy hoy en día. Le confieso que yo nunca soñé con eso, pues pensaba que no eran cosas para mujeres, pues los únicos que veía en posiciones de poder eran hombres. Ellos crearon las reglas y las estructuras en las que se mueve el poder, y para que las mujeres lograran entrar tuvieron que ajustar y adaptarse. Hoy creo, sin lugar a dudas, que las estructuras deben cambiar para que cada vez haya más mujeres tomando decisiones, liderando, dando su opinión. Debemos remover el ‘statu quo’, y esta es una tarea de hombres y de mujeres, para que podamos construir unas nuevas en donde todos y todas quepamos, sin distinción, sin juicios y sin sesgos, en donde el poder no tenga género.



María Paulina del Castillo.

Junta directiva de Women in Connection. Directora comercial para Latinoamérica de Aequales.