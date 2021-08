El camino a la igualdad

En un momento de crisis global y pesimismo generalizado (a lo que se suma ahora la situación de la población afgana, en particular, la de sus niñas y mujeres), cuatro investigadoras del Banco de la República, Ana María Iregui, Ligia Melo, María Teresa Ramírez y Ana María Tribín (ahora en el Pnud), presentan el libro El camino hacia la igualdad de género en Colombia: todavía hay mucho por hacer, que sirve como un antídoto contra el pesimismo y es un llamado a la acción.

El libro es el resultado de una investigación sobre la situación de la mujer en Colombia y la transformación de su papel desde principios del siglo XX hasta la fecha. De forma rigurosa y metódica, las investigadoras ilustran las transformaciones que han tenido las mujeres y el país en este periodo. Muestran que pasan de no tener derechos civiles ni políticos en la primera mitad del siglo XX, de no ser consideradas como ciudadanas ni tener propiedades, de no poder firmar contratos, ni votar ni ser elegidas, a lograr la igualdad de derechos frente a los hombres y avanzar en su formación, en su autonomía y en su capacidad de toma de decisión y de elección sobre su futuro.



Un primer hito importante ocurrió en 1932, cuando se revocó la incapacidad civil de la mujer casada. En 1936 se reconoció el derecho de las mujeres a ingresar a la universidad en igualdad de condiciones con los hombres. Solo hasta 1954 las mujeres obtuvieron el derecho al voto y a ser elegidas. Las mujeres ejercieron este derecho por primera vez en el plebiscito de 1957 con una de las mayores participaciones registradas (56 % mujeres y 82 % hombres). En 1974 se igualan los derechos civiles entre hombres y mujeres.



También nos ilustran sobre el acceso de la mujer a la educación y al mercado laboral. Hasta 1950, menos de 43 % de las niñas asistían a la escuela primaria y apenas 3 %, a secundaria. Desde entonces, las tasas de matrícula aumentaron aceleradamente hasta llegar hoy a coberturas brutas de 100 %. En cuanto a la educación superior, la cobertura creció lentamente hasta el año 2000 (24 %) y se aceleró desde entonces, llegando a 53 % en 2018. Aunque la cobertura sigue siendo baja, Colombia tiene hoy un índice de paridad de género similar al de países como España y Finlandia. Desde 1990, la participación de mujeres supera a la de hombres en educación secundaria y terciaria. Esta última brecha viene además ampliándose a favor de las mujeres.

Casi hasta mediados del siglo pasado había una discriminación expresa contra la mujer casada. La maternidad y el matrimonio se consideraban incompatibles con el trabajo femenino. De allí que la tasa de participación laboral de los hombres fuera más de cuatro veces la de mujeres (75 % vs. 17 %). En los años 50, las mujeres comenzaban a retirarse del mercado laboral a partir de los 20 años; en los años 60 y 70 lo hacían desde los 30 años; en los 80, a partir de los 40, y ha seguido en aumento. De hecho, Colombia pasó de ser el país con menor participación laboral femenina en América Latina a tener las tasas más altas en las últimas tres décadas. Hoy no se evidencia un sesgo contra las mujeres casadas, pero sí contra la maternidad.



El libro también es una oportunidad para reflexionar sobre las vulnerabilidades del ‘sexo fuerte’, idea que los empuja a veces a la violencia, a negar sus emociones, a considerarse los proveedores por excelencia y, en consecuencia, abandonar el estudio de manera temprana. Los mejores resultados de las pruebas Pisa para hombres que para mujeres, que el libro señala, pueden esconder un sesgo de selección: los hombres son más propensos a desertar, sobre todo aquellos más vulnerables y con redes de apoyo frágiles.



Estos datos son un abrebocas de un libro excepcional en cifras, detalles y análisis. Las tendencias de largo plazo muestran los notables avances del país, en particular durante las últimas décadas, y los retos, sesgos y barreras por superar. Este libro sobre la mujer, escrito por cuatro grandes investigadoras, debería ser leído por hombres y mujeres interesados en el pasado y futuro de nuestro país.

CAROLINA SOTO

