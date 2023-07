Discriminación positiva: ¿Hasta cuándo?

Por más de 50 años, las universidades en EE. UU. han tenido diferentes aproximaciones con respecto a sus procesos de admisión encaminadas a hacer de sus campus lugares más incluyentes. Pero hoy en EE. UU. se abre una controversia tras el dictamen de la Corte Suprema el pasado 29 de junio, al levantar las prerrogativas por cuestión de raza, acción que nos lleva a la pregunta inicial.



Los criterios generalmente usados, con excepción de la raza, están basados principalmente en mérito y entre ellos están: promedio académico (GPA), SAT o ACT (exámenes de acceso), ensayos de admisión, actividades extracurriculares, premios, experiencias de vida, cartas de recomendación y liderazgo.

La decisión de la Corte ha generado polémica entre quienes están a favor de respaldar los procesos de admisión basados en mérito, partiendo del argumento expuesto por la Corte que reza: “Debe prevalecer la experiencia individual del estudiante y no su raza”, y entre quienes consideran que la raza sigue siendo una barrera de entrada para muchos jóvenes estructuralmente excluidos, lo cual les impide aspirar a las mejores universidades.

Para rematar, este se ha convertido en un tema ideológico de disputa no solo porque seis de los nueve magistrados que votaron a favor de derogar este condicionante son conservadores, sino porque Trump no tardó en trinar celebrando la decisión. Dicha aproximación ideológica le hace un flaco favor a una discusión seria y objetiva.

En el caso de las minorías raciales, puntualmente las comunidades negras o hispanas en EE. UU., coinciden factores como pobreza, violencia intrafamiliar, padres no universitarios, falta de ayudas o tutorías extracurriculares, entre otras, que contribuyen a que dichos jóvenes no hayan podido cumplir exitosamente con los otros factores, no vinculados a la raza, durante su experiencia escolar. ¿Esto justifica la permanencia de una política de acción afirmativa en pleno siglo XXI?

La duda es válida porque se ha demostrado que en el caso de la comunidad asiática, esta nunca se ha visto afectada por las políticas de acción afirmativa. Su acceso a las mejores universidades se ha basado exclusivamente en el mérito, puntuando incluso mejor que los blancos. La pregunta entonces sería: ¿acaso las familias asiáticas no sufren de pobreza, violencia intrafamiliar, padres no universitarios, o quizá tampoco tuvieron actividades extracurriculares?

Si logramos despejar los “ruidos” político-ideológicos se podría distinguir mejor entre el trigo y la paja. En otras palabras, encontrar las verdaderas barreras de entrada para que un ciudadano negro o hispano pueda acceder por sus propios méritos a las universidades top de EE. UU., sin excluir a ciudadanos blancos o asiáticos que sí cumplen todos los criterios de mérito.

Una vez identificadas dichas barreras se podrían diseñar programas de política pública que vayan encaminados a proveer ayudas extracurriculares o programas más efectivos contra la violencia intrafamiliar, por ejemplo. De esa manera la raza dejaría de ser un factor de exclusión. Al fin y al cabo, lo verdaderamente importante, al menos en lo que a formación universitaria respecta, es que lleguen personas mejor preparadas, lo que hace de la educación un factor determinante en materia de movilidad social e inclusión.

Por supuesto, debe haber políticas de discriminación positiva para las personas excluidas por raza, etnia o sexo. Pero estas deben tener un fin, un tope. Tanto los derechos civiles como la liberación femenina son batallas ganadas en los niveles académico y cultural en el ámbito universitario norteamericano. ¿Cuándo será el día en que podamos decir lo mismo en Colombia y en sociedades donde prevalecen no solo las diferencias por raza y clase, sino también por género?

Marcela Prieto

