En el Día Internacional de la Mujer no celebramos nada. Conmemoramos, sí, que cada año las mujeres avanzamos más hacia la libertad que siempre nos hemos merecido.



En el papel, todos estamos de acuerdo; las mujeres merecen libertad, las mujeres merecen estar en posiciones de liderazgo, las mujeres merecen vivir libres de violencias. Pero en la práctica, todos queremos ponerle límites a eso, todos tenemos una opinión. Que puedan llegar a posiciones de liderazgo, sí, pero siempre y cuando no nos parezca que son ‘demasiado masculinas’, ‘demasiado mandonas’ o ‘demasiado ambiciosas’. Que puedan decidir sobre sus propias vidas y cuerpos, sí, pero siempre y cuando eso no implique decidir libremente cuántos hijos/as quieren tener y cuándo los/as quieren tener, sino cuando nos parezca a nosotros que los deben tener, así no sea el tiempo para ellas, así sean fruto de la violencia. Que vivan libres de violencias, sí, siempre y cuando su comportamiento, su manera de vestir, y las horas a las que estaban en la calle sean las que nosotros consideremos ‘decentes’ y ‘no dar papaya’. Que hagan lo que quieran, sí, siempre y cuando a mí no me toque cambiar mi comportamiento ni mi lenguaje para que ellas estén cómodas. Que desarrollen su carrera profesional siempre y cuando a mí no me toque hacerme cargo de las tareas del hogar ni de los/as hijos/as.

Mía Perdomo, CEO de Aequales y miembro de Women In Connection Foto: Archivo particular

Es evidente que esto deja un margen muy pequeño para que las mujeres sean verdaderamente libres. Interesantemente, esto no se trata de que cambien las mujeres. Se trata de que cambie la sociedad, el sistema. ¿Realmente queremos que las mujeres sean libres? ¿Estamos dispuestos a asumir que eso nos saca de nuestra comodidad, nos obliga a reflexionar, nos obliga a cambiar, nos obliga a hacernos preguntas difíciles, a tener conversaciones retadoras? ¿Entendemos que las mujeres tienen sueños y experiencias completamente diversas y que por ende ninguno/a de nosotros/as puede asumir entenderlas todas, así seamos mujeres?



El Día Internacional de la Mujer es una ocasión para parar y asumir que apenas estamos aprendiendo, tener la humildad de decir ‘todavía estoy entendiendo’ y, sobre todo, de preguntar y de escuchar a las mujeres. De asumir nuestros miedos y ponerlos sobre la mesa. No le creo a nadie que diga que ya entendió todo sobre la equidad de género, o que diga ‘acá no tenemos ese problema’. Las personas más admirables, hombres y mujeres, son quienes ponen su vulnerabilidad de frente y hacen las preguntas adecuadas, se dejan guiar y saben que nunca van a terminar de entender. Conmemoremos estar dispuestos/as a conocer, estar dispuestos a enfrentarnos a la verdadera libertad femenina.

MÍA PERDOMO

​CEO de Aequales y miembro de Women In Connection*

