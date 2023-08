Cómo defenderse de las mentiras para volver a confiar

“¿En quién puedo confiar? No sé quién dice la verdad”, me dijo hace poco mi hija de 9 años mientras conversábamos sobre una situación cotidiana.



(También le puede interesar: Protagonista de tu propia existencia)

Sin embargo, cuántos de nosotros nos estamos haciendo la misma pregunta, o lo que es aún más preocupante, ¿cuántos asumimos por cierto lo que leemos y oímos por ahí, sin verificar si es verdad?

Las cifras de noticias falsas son dramáticas. Según el CNC el 86 % de los colombianos considera que las redes sociales son el lugar donde más noticias falsas se publican. A esto se suma un entorno digital basado en algoritmos que alimentamos con nuestros propios sesgos, que nos exponen a contenidos de todo tipo, sin curaduría. Las políticas antispam y los controles de las plataformas sean insuficientes.

La comunicación digital ha elevado el riesgo de desinformación desde dos puntas. Por un lado, las plataformas digitales son fuentes de generación de contenido “infinito” que, si bien no se puede calificar en su totalidad como desinformación, tiene una alta tendencia a propagar información sin confirmar, sin fuentes ni hechos verificables, que privilegia los clics, las visualizaciones y la monetización.

Hagamos una pausa digital y retomemos conversaciones cargadas de contexto, con emociones humanas y la intención declarada de sanar esa sensación de no futuro. FACEBOOK

TWITTER

En el otro lado estamos los usuarios que tenemos como mayor vicio el scroll y que cuando entramos en modo automático damos compartir o reenviar a la información, sin siquiera preguntarnos si es verdad.

Un estudio de Iceberg Digital dice que el 73 % de los colombianos no sabemos reconocer una noticia falsa, que el 47 % de las personas cuestionan poco lo que ve en internet y que una de cada tres personas solo se informa por medio de redes sociales.

El diagnóstico es claro. Las personas estamos expuestas a toneladas de información sin verificar, que crea realidades - ciertas o no-, influye en nuestra forma de ver el mundo y nos induce al error. Esto ha contribuido a crear una gran crisis de credibilidad.

Sin saber quién dice la verdad, crece la desconfianza y empezamos a mirar todo con un sesgo adicional, a tal punto que según el último Edelman Trust Barometer el 82 % de los encuestados coinciden en que las noticias falsas pueden ser utilizadas como un arma.

Y en este punto ustedes se preguntarán ¿cómo detectar información falsa? Hay tres recursos sencillos que todos deberíamos usar en nuestro día a día:

Ojo con los titulares: las noticias falsas son creadas a partir de nuestros propios sesgos y buscan atraparnos con titulares exagerando los hechos para generar reacciones de una manera casi inconsciente.

El contenido de la publicación es la clave: la identidad del autor debe ser visible. Si no tiene firma o fuente, fecha y lugar, es mejor presumir que es falsa.

Revisar el número de adjetivos calificativos: con solo identificar unos cuantos ya debemos dudar de su veracidad.

Y por último y lo más importante, preguntarse ¿esta noticia o información a quién le sirve? Ese es el mejor tamiz antes de creerla cierta o compartirla.

Pero la ecuación no se resuelve solo con identificar el contenido engañoso. Reconstruir la confianza es clave, necesitamos atajar esa sensación de no futuro que no nos deja avanzar.

- Tenemos tanto que ganar si volvemos a confiar en el otro -

Con transparencia. Una palabra tan de moda que ya sentimos que carece de sentido. Necesitamos resignificarla con el compromiso de estar abiertos a explicar cada una de nuestras motivaciones y en general, estar dispuestos a responder y atender los requerimientos sobre nuestras actuaciones.

Alineando incentivos. Hagamos el esfuerzo por conectar las motivaciones de unos y otros. Cerremos la brecha conversando. Tal vez si nos escuchamos más, de forma directa, y apagamos un poco el ensordecedor ruido digital logremos mayores consensos.

Dediquemos más tiempo a construir relaciones de largo plazo. El tiempo permite estabilizar expectativas. Para construir confianza, las interacciones entre personas deben ser repetitivas, sostenidas y por un periodo extendido de tiempo.

Sobre la verdad y la confianza tenemos que hablar y actuar. Hagamos una pausa digital y retomemos conversaciones cargadas de contexto, con emociones humanas y la intención declarada de sanar esa sensación de no futuro que tanto nos está haciendo daño, y que apaga #LaVozDelLíder que ahora más que nunca necesitamos elevar.

MARIAJOSÉ QUICENO

Miembro de Women In Connection

(Lea todas las columnas de Women In Connection en EL TIEMPO, aquí)