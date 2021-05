Mitos y verdades sobre la inteligencia artificial – IA (Parte 2)

En mi anterior artículo aclaramos la diferencia entre inteligencia artificial (IA) y machine learning (ML) y que la IA es accesible y entendible para y por todos, no necesitamos un Ph. D.

Ahora... otro gran mito. ¿Le preocupa que la inteligencia artificial (IA) elimine su trabajo en un futuro cercano?



Si piensas que la inteligencia artificial y el aprendizaje automático nos reemplazarán, no estás solo ni sola. No obstante, hay una verdad fundamental en la inteligencia artificial: no puede funcionar sola. Requiere humanos para desarrollar, implementar, administrar y mantener. Esto significa trabajo, pero también significa que muchos tendremos que cambiar de trabajo y aprender nuevos skills. En 2020, Gartner calculó que hubo 1,8 millones de puestos de trabajo perdidos que se compensaron con 2,3 millones de nuevos puestos de trabajo. Un aumento neto de 500.000 puestos en 2020 y un aumento neto de 2 millones de puestos de trabajo en 2025.



Y en cuanto al cambio de trabajo y skills, McKinsey sugirió recientemente que para 2030, 375 millones de trabajadores, el 14 por ciento de la fuerza laboral mundial, necesitarán “cambiar de categoría ocupacional” a medida que las máquinas se vuelvan cada vez más capaces de realizar trabajos manuales.



La IA no consiste de sistemas que puedan replicar las formas abstractas en que un ser humano piensa y trabaja, sino que se enfocan en problemas estrictamente definidos. En muchos casos, un modelo de inteligencia artificial y un operador humano trabajan mano a mano para resolver un problema de negocio.



La IA puede rastrear los datos en busca de detalles y patrones que, de otro modo, llevaría meses descubrirlos, y el ser humano comprueba que los resultados de la IA estén en el objetivo, tengan sentido y pueda tomar decisiones de negocio en base a los análisis. Se requiere que la persona entrene la herramienta de inteligencia artificial para realizar tareas tediosas, liberando así a la persona para que se concentre en el panorama general, en la estrategia, en la creatividad.



A medida que estos problemas y desafíos de negocio se vuelven cada vez más difíciles, la necesidad de un ser humano se vuelve aún mayor, no menor. Este tipo de transformación requiere habilidades blandas y una cantidad sustancial de conocimiento institucional sobre el negocio, su industria y su entorno competitivo. Solo a través de un esfuerzo colaborativo puede una herramienta de inteligencia artificial recomendar de manera efectiva la automatización de



procesos y las actividades de reconfiguración, todo lo cual garantiza que las personas seguirán siendo una parte clave del rompecabezas a largo plazo.



Además, a pesar de toda su inteligencia (valga la redundancia), la inteligencia artificial no siempre tiene la razón. La IA no solo puede fallar, sino que puede fallar catastróficamente. Cuando eso sucede, invariablemente se necesita un ser humano, con intuición, experiencia y la capacidad de reaccionar rápidamente, para superar el problema o recoger los pedazos. Lo que es peor: las herramientas de inteligencia artificial a menudo ni siquiera saben que han cometido un error, lo que requiere aún más trabajo de un humano que pueda descubrir cómo prevenirlos.



Más allá de los mitos, dudas y cuestionamientos, sí os quiero dejar un mensaje claro. En los próximos 10 años, la empresa que no sepa cómo incorporar inteligencia artificial en su negocio será una empresa en bancarrota.



Women in Connection es un grupo de mujeres líderes que trabajan por la equidad de género, el empoderamiento de la mujer y el bienestar económico y social del país



Hanoi Morillo

Women In Connection