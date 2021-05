Mitos y verdades sobre la inteligencia artificial - IA (parte 1)

Es difícil creer que ciencias tan ‘de moda’ como la inteligencia artificial (IA) o machine learning / aprendizaje automático (ML) se remontan a la década de 1950. Es en gran parte gracias a la tecnología centrada en el usuario de empresas como Google, Amazon o Netflix que han dado un gran impulso a la inversión en el avance de la IA y ML. Sin embargo, a pesar del aumento de la inversión y de que no paremos de hablar del tema, la adopción de IA ha sido lenta en la empresa. Tan solo una pequeña fracción de empresas (menos de un 30 % global) ha lanzado con éxito iniciativas de IA para transformar sus operaciones. Una encuesta de Gartner a líderes empresariales descubrió que el 42 % de los encuestados simplemente no entendía los beneficios del uso de la IA y ML para su organización.

Además, hay obstáculos como la escasez de profesionales que posean las habilidades necesarias para implementar la infraestructura y los procesos necesarios para que la IA transforme los lugares de trabajo, así como la falta de un enfoque estratégico en la adopción de la IA. No obstante, estamos en un momento clave para desarrollar una estrategia de IA y para ayudarte me gustaría aclarar algunos mitos sobre la IA.



¿IA y ML son lo mismo?



IA: la ciencia de hacer que las máquinas exhiban una inteligencia similar a la de los humanos que les permita realizar tareas tradicionalmente realizadas por seres humanos. Ejemplo: hacer una estimación de demanda futura en función de datos de demanda pasada, de estacionalidades y macroeconómicos. Dentro de la IA encontramos:



ML: subconjunto de la IA (como la geometría es parte de las matemáticas), cuyo objetivo es permitir a un sistema aprender de los datos en lugar de responder a reglas programadas específicas. Pensemos en el proceso de fabricación de un producto y la maquinaria utilizada. Alimentamos un computador con datos de, por ejemplo, temperatura y tolerancia de los sensores en una pieza de equipo de fabricación, y se le pide que saquen conclusiones al respecto. Esto puede implicar la búsqueda de tendencias, patrones y anomalías o cualquier información que pueda no ser obvia para un observador humano. En el caso de la fabricación, el algoritmo de aprendizaje automático aprendería a enviar alertas proactivas cuando las temperaturas superan un cierto umbral, para que los operadores puedan tomar medidas antes de que surja un problema.



¿Necesita un doctorado para comprender la inteligencia artificial y el aprendizaje automático?



Es importante comprender la diferencia entre crear una solución de inteligencia artificial desde cero e implementar las herramientas de inteligencia artificial existentes dentro de su organización. El primero de ellos es extremadamente difícil. El segundo es cada día más fácil. Considera todas las herramientas tecnológicas que utiliza en el transcurso de un día: mail, herramientas de productividad, tu asistente digital (Google Home, Siri o Alexa) u hojas de cálculo. No son tecnologías simples, pero puedes dominarlas sin saber qué está sucediendo detrás de la cortina. Lo mismo le está sucediendo a la IA, ya que las herramientas son cada vez más accesibles. Ha habido un aumento en la amplitud y la calidad de las plataformas de análisis de autoservicio, lo que permite a alguien no técnico realizar análisis sin depender únicamente de los científicos de datos. No necesita un doctorado para comprender la IA.



También puedes tener la impresión de que tu negocio o caso de uso específico es demasiado pequeño o insignificante o simple para merecer una inversión en IA. En muchos casos, esto no es cierto. Incluso las pequeñas empresas pueden beneficiarse. En un entorno de pequeña empresa o unidad de negocio, puede asignarle a la IA la tarea de identificar eventos de seguridad anómalos, probar y desarrollar mejores anuncios en las redes sociales, automatizar y mejorar las solicitudes de servicio al cliente o buscar patrones sobre cuándo y por qué los competidores están cambiando los precios o las ofertas de productos. Todas estas actividades impulsadas por la IA son fácilmente accesibles incluso para las operaciones de un solo propietario.



Ahora… ¡quizás uno de los mitos de los que más se habla! ¿Le preocupa que la inteligencia artificial elimine su trabajo en un futuro cercano?



Estaré hablando de eso en la parte 2 de este artículo. ¡Atento y atenta a mi próxima publicación!



Hanoi Morillo, Women In Connection.