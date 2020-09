Empoderando a la mujer rural

Women in Connection (WIC) es un grupo de mujeres líderes que trabajan por la equidad de género, el empoderamiento de la mujer y el bienestar económico y social del país.



Experimentar el campo colombiano es sentir su aroma, es saborear las diferentes mezclas de variedades de productos tropicales, es encontrar una población rural con diferentes expresiones, miradas profundas, algunas sin esperanza y otras llenas de expectativa, productores desilusionados que se mezclan con una inmensa mayoría que tiene la energía para empezar de nuevo; muchas manos curtidas y resecas que contrastan con las frescas y sin arrugas.

En esta ruralidad he encontrado el tesón de la mujer rural. En Colombia* hay 23,3 millones de mujeres, que equivalen al 51,8 % de la población; 5,2 millones son mujeres rurales, de las cuales el 20 % vive en pobreza extrema, 40 % no cuenta con ingresos monetarios y el otro 40 % tiene bajos ingresos, provenientes de trabajo doméstico, agricultura y servicios financieros. El 92 % de las mujeres rurales tienen trabajo de cuidado. Tan solo el 8 % tienen acceso al crédito y, en su mayoría, han sido víctimas del conflicto y de violencia intrafamiliar. Sin duda, las mujeres no tienen debilidad porque son líderes por naturaleza, por eso queremos que se empoderen rompiendo el círculo de una vida arrinconada y poco valorada para que muchas de ellas se conviertan en agroempresarias del campo colombiano.



Por lo anterior, en Women in Connection (WIC) creamos el Comité de Mujer Rural para construir un Protocolo de Mujer Rural que contenga lineamientos para fortalecerlas en términos de equidad, inclusión, derechos, gobernanza, liderazgo, formalización y demás valores a nivel local, regional y nacional. Para lograrlo, necesitamos vivirlo en carne propia pisando la tierra y sintiendo a la gente, partiendo del trabajo con las 71.261 mujeres campesinas, afros, indígenas, diversas y víctimas que han sido acompañadas por la Corporación Colombia Internacional (CCI) en los últimos 15 años.



Estamos seguras de que el protocolo moverá la aguja de los indicadores del empoderamiento de la mujer rural. Las mujeres líderes del país ya están impregnadas del sabor y olor del campo. Tenemos el nacimiento del primer proyecto agropecuario y agroindustrial WIC con la metodología de los modelos agroempresariales competitivos y sostenibles de la CCI.



Llegamos a Jenesano, Boyacá, un municipio con alcaldesa médica luego de 120 años de gobierno masculino, un municipio que vio nacer a mujeres líderes del país, un territorio con pinta de pesebre que lleva en su escudo la imagen de las frutas de clima frío con senderos ecológicos. Y es en este pequeño paraíso boyacense donde dimos inicio al emprendimiento con 30 mujeres jenesanences de 20 a 70 años de edad, el 90 % con educación primaria, con experiencia en trabajo doméstico, familias compuestas por 8 personas en promedio, que hoy desean ser independientes y generar ingresos propios.



Acercarnos y compartir con ellas, sentirlas y motivarlas a ser agroempresarias del campo permitió identificar su sueño de vida: ser productoras, transformadoras y comercializadoras de mora. Ya están formalizadas en la Asociación Jenesana de Empresarias de Frutas (Asojefrut), construimos el plan de negocios de Mora Jenesana y estamos consiguiendo fondos para financiar el emprendimiento con acompañamiento integral.



Ejemplos como este se deben replicar, por eso los invito a que se enamoren del campo colombiano y podamos ver más rostros llenos de gratitud y satisfacción con historias de vida transformadas al lograr emprendimientos rentables y competitivos.



Queremos empoderar a la mujer rural, y el compromiso es total; únanse a nuestra iniciativa.



* Cifras del Ministerio de Agricultura, el Dane, el Pnud y la CCI





Adriana Senior Mojica

Presidenta y CEO de la Corporación Colombia Internacional (CCI). Mujer líder del sector agroalimentario y solidario de Colombia. Experta en estrategia con indicadores de impacto. Miembro de Women in Connection y directora del Comité Mujer Rural WIC.