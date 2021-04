Diversidad: una cuestión que sí importa

Lograr organizaciones más diversas es todo un desafío para aquellas que reconocen la urgencia de emprender caminos hacia la equidad, que se traduzcan en compañías más inclusivas, rentables y con una mayor probabilidad de crear valor en el largo plazo.

Hacerlo como una parte integral del negocio es una oportunidad para atraer y retener talento, generar valor dentro y fuera de la organización, innovar, promover la integración entre equipos, la empatía y la transparencia. En resumen, lograr ambientes más sanos y con mayores niveles de conciencia frente a entornos cada vez más complejos, inciertos, volátiles y ambiguos que requieren involucrar diversas perspectivas.



Así se lo puede constatar en el estudio ‘Women In Business’, que realizó la firma Kingsley Gate Partners, durante el año pasado, en 10 países de habla hispana y portuguesa. Su objetivo, identificar y entender los motivadores principales de las mujeres que ocupan cargos de primera línea en las más relevantes empresas de Iberoamérica.



Se identificaron cerca de 1.500 líderes ejecutivas y se entrevistaron a 407 de ellas; 42 por ciento de las cuales ocupan la posición de CEO. El estudio concluyó que el entorno más valorado por las líderes es el que promueve una cultura marcada por la franqueza, la integridad y la integración. Es decir, ambientes donde la apertura, la transparencia y la práctica de compartir información de manera espontánea sea permanente; donde los principios sean claros, y no se transen; donde la empatía, la colaboración y la integración en los equipos fluyan con naturalidad.



Los desafíos del mundo actual, como el cambio climático, el crecimiento de la población, la creciente desigualdad social y el incremento de la demanda de recursos naturales en un planeta limitado, exigen una nueva forma de hacer negocios. Los inversionistas quieren ver compañías haciendo un mejor trabajo, siendo más eficientes en reducir riesgos, demostrando su auténtico compromiso con la sostenibilidad, actuando como mejores ciudadanos corporativos.



Está demostrado que los entornos de trabajo diversos son más colaborativos, innovadores, comprometidos y transparentes que aquellos que no lo son. También, que para lograr una mayor diversidad hay que ir más allá de las buenas intenciones o de una simple declaración. Emprender este camino, generalmente espinoso e incómodo en sus inicios, requiere políticas y prácticas de inclusión que promuevan la igualdad de oportunidades. Y por supuesto, el compromiso real y decidido de la alta dirección.



La diversidad va más allá de una meta, debe ser interiorizada por todos en la organización y formar parte de la cultura empresarial. Muchas veces es cuestión de guía y entrenamiento; en otras, se requiere una buena dosis de introspección, con una mirada crítica de la cultura, que permita superar el miedo al cambio.



La realidad es que el cambio es imparable. Las nuevas generaciones buscan empresas inclusivas, abiertas a la diversidad y con políticas concretas que la fomenten. Según el estudio de Deloitte, ‘Millenial Survey (2018)’, el 74 por ciento de los encuestados creen que sus lugares de trabajo serán más innovadores si la dirección hace de la diversidad y la inclusión un componente clave de la cultura organizativa.



Las organizaciones que creen de manera legítima en el valor de la diversidad recorrerán el camino con más rapidez, serán más rentables, resilientes y crearán valor sostenido en el largo plazo. La diversidad sí importa y el futuro empieza hoy, mañana será tarde.



Women in Connection es un grupo de mujeres líderes que trabajan por la equidad de género, el empoderamiento de la mujer y el bienestar económico y social del país.



Mariana Jaramillo Thomas

Gerente sénior de Soporte e Integración Colombia & Argentina, Anglogold Ashanti, y miembro de Women in Connection.