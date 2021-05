El caso de la suma cero

El otro día estaba con un cliente (líder de una organización y hombre) hablando de la importancia de incluir más mujeres en la organización y sobre todo en posiciones de liderazgo y lo que esto implica para su empresa en términos de rentabilidad y competitividad. Mientras le explicaba esto, me interrumpió y me dijo: “¿Entonces si quiero trabajar en equidad de género, tengo que despedir a los hombres para contratar a más mujeres?”. Quedé un poco impactada con esa respuesta, pero más allá de esto, con la creencia que puede existir detrás, en la que prevalece el pensamiento arraigado que trabajar en equidad de género es privilegiar a unos sobre otros, por lo que me puse a investigar sobre esto.

Descubrí que esta creencia se considera un sesgo y se ha denominado ‘el sesgo/creencia de la suma cero’, que consiste en creer que si gana alguno, otro pierde. Es pura teoría de juegos. Entienden que trabajar en equidad de género es como si estuviéramos repartiendo una torta; si le doy más a otro, implica que el pedazo que me corresponde es menor y por lo tanto me voy a ver perjudicado. Y ahí sale otro concepto interesante que es el privilegio, que es tan amplio que será objeto de otra columna.



Y es justo lo contrario lo que queremos demostrar, que el trabajar en equidad de género y/o en diversidad no significa que la torta ya existente se reparte, significa que la torta se vuelve más grande y que, por lo tanto, todos vamos a recibir algún beneficio que no habíamos tenido en cuenta. Trabajar en equidad de género implica empezar a ver las cosas desde otro punto de vista y entender que si beneficio a las mujeres en el ámbito laboral, también estoy beneficiando a los hombres en el ámbito personal, por ejemplo. Entender que si tengo equipos diversos, voy a tener más y mejores herramientas para gestionar proyectos, se van a generar espacios de innovación al interior de la organización, lo que va implicar mejores resultados financieros, mejores condiciones de trabajo.



Y es así como las empresas y organizaciones tienen una gran labor y trabajo para romper la creencia del caso de la suma cero, para que la equidad de género y la diversidad se vuelvan parte de su ADN, de su cultura organizacional, y acá les dejo algunas ideas de lo que se puede ir construyendo:



1. Medir y hacer seguimiento en las acciones que se están trabajando en equidad de género y diversidad en la organización: esto es clave ya que lo que no se mide no se gestiona, y para ello existen herramientas como el Ranking PAR de Aequales, que es la medición gratuita, anual y confidencial de las condiciones de equidad de género de las organizaciones a nivel Latinoamérica que permite tener esa foto de cómo está mi organización y por dónde puedo empezar a trabajar. Todos los años, las empresas y organizaciones toman decisiones en tres grandes temas: promoción, salarios y contratación. Si empezamos a tener indicadores claves de equidad de género en estas tres acciones, el avance sería mucho más rápido.



2. Hombres como aliados: la equidad de género no es un tema exclusivo para las mujeres. Debemos incluir a los hombres en esta conversación, ya que son parte fundamental de las dinámicas del día a día en nuestro trabajo y en nuestros hogares. Si no logramos equilibrar los roles de género en el hogar, va a ser supremamente difícil equilibrar los roles de género en el ámbito laboral. Interiorizar que los estereotipos y sesgos de género afectan por igual a hombres y mujeres es uno de los principales determinantes para entender que la equidad de género es liberadora. Nos da más libertad y por lo tanto nos permitirá crear ambientes seguros y de confianzas donde hombres y mujeres puedan interactuar y crear vínculos. Y tener esos aliados para convencer a otros hombres que la equidad de género nos hace más grande la torta.



Así las cosas, la equidad de género es un círculo virtuoso donde todos salimos ganando y por eso hoy quiero que no pensemos más en la suma cero sino en la multiplicación.



Women in Connection es un grupo de mujeres líderes que trabajan por la equidad de género, el empoderamiento de la mujer y el bienestar económico y social del país.



María Paulina del Castillo

Directora comercial de Latam de Aequales y miembro de Women in Connection.