Más que hablar de equidad, cerremos las brechas con contundencia

Women In Connection es un grupo de mujeres líderes que trabajan por la equidad de género, el empoderamiento de la mujer y el bienestar económico y social del país.



Tanto usted como yo tenemos cada vez un mayor grado de consciencia sobre la necesidad de cerrar las brechas de género y avanzar en distintos frentes hacia una mayor inclusión. Sin embargo, como personas y sociedad, aún tenemos un camino muy importante por recorrer para asegurar que las acciones sean contundentes y nos permitan dar un salto exponencial en los indicadores para cerrar las brechas.

Debemos ser claros. Los estereotipos de género son la consecuencia de una cultura que tradicionalmente ha otorgado un mayor reconocimiento a los hombres y en la que diferentes aspectos de la vida en sociedad se han construido desde una mirada masculina, sin que lo cuestionemos por haberlo visto siempre como algo ‘normal’.



Nuestro punto de partida no puede ser solo la participación de las mujeres en los entornos laborales, la cual poco a poco va creciendo. El análisis debe comprender por qué las diferencias salariales continúan. Datos oficiales del Dane señalan que, en el país, la brecha es del 12 por ciento para profesionales con la misma formación y capacidades. Y la brecha no termina ahí, debemos sumarle que las mujeres destinan siete horas diarias, en promedio, a las labores domésticas, mientras que los hombres dedicamos menos de cuatro.



Estos contrastes son una muestra de que aún hay mucho por hacer para ir disminuyendo estas brechas que tanto daño le hacen al país y a su desarrollo. Las empresas debemos liderar procesos accionables para que la inclusión sea una realidad, y si bien hay muchas formas de lograrlo, la más importante es eliminar los sesgos inconscientes que no nos permiten ver las inequidades y transformarlas.



En Bancolombia nos pusimos en la tarea de identificar los sesgos que han marcado nuestra cultura, y a partir de ellos estamos empezando a dar pasos importantes en el camino de la inclusión. Conscientes de que la diversidad es un factor de éxito y de crecimiento de la compañía, nos hemos venido esforzando cada día por asegurar que no solo nuestra organización sea un espacio de respeto a las diferencias, sino que nuestros empleados sean valorados por sus logros y capacidades, sin distinción alguna.



Sabemos que para promover la equidad de género no basta con creer que no discriminamos intencionalmente, sino que es necesario asumir un enfoque de transformación cultural para derrotar estas ideas preconcebidas. Quizá algunos de los estereotipos más marcados que existen en las organizaciones son aquellos que encasillan a mujeres u hombres en cargos específicos, o que cuando las mujeres deciden formar una familia y estar presentes en lo que ello implica se limitan sus posibilidades de crecimiento profesional.



Hacia adentro de las compañías será fundamental implementar estrategias sencillas pero efectivas que ayuden a romper el techo de cristal, esa barrera invisible que impide que las mujeres avancen en su desarrollo profesional.



Pero el trabajo no termina ahí. Desde el punto de vista del sector financiero debemos poner al alcance de las colombianas iniciativas en pro de eliminar los estereotipos de género que vinculan al manejo de las finanzas y la generación de ingresos a lo masculino, así como el menor nivel de ingresos de las mujeres y sus condiciones laborales. Las entidades financieras tenemos el gran reto de ser más creativas a la hora de ofrecer el apoyo y soluciones que las mujeres necesitan según su momento de vida y expectativas. Esto entendiendo que no se trata solo de proveer productos y servicios, sino de darles un acompañamiento integral para que puedan aprovecharlos de mejor manera para sus planes de crecimiento y cuidando de su salud financiera a largo plazo.



Hoy, más que nunca, es necesario que las compañías entendamos que nuestro capital más importante son las personas. Precisamente, por esta razón, debemos ir más allá de lo que realmente nos corresponde, identificando con urgencia las brechas de género para cerrarlas con contundencia.



Es mi compromiso con las más de 14.000 empleadas de Bancolombia, los 7,7 millones de clientas y las mujeres líderes de Women in Connection que saben que tienen en mí más que un aliado.



Juan Carlos Mora

Presidente de Bancolombia y hombre aliado de Women In Connection