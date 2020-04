Y después, ¿qué?

No son pocas las teorías que se han elaborado y publicado acerca de lo que pasará una vez salgamos de la situación de emergencia que atravesamos por culpa del dichoso coronavirus. Hay muchas visiones, desde las más optimistas hasta las catastróficas, pasando por algunas más bien escépticas.

Los más confiados dicen que los humanos estamos escuchando este campanazo de la naturaleza, del cosmos, del más allá, y que una vez podamos retomar el ritmo de nuestras vidas, vamos a volvernos más solidarios, menos egoístas. Creen que este encierro nos va a servir para valorar más a la familia, a los amigos y a las personas en general, dejando de lado ese afán por el consumismo, la ostentación y el gusto por los bienes materiales, representados en ropa, joyas, carros, casas, gadgets, etcétera. Suponen que vamos a viajar y a gastar menos, para disfrutar más lo que tenemos a nuestro alcance y que vamos a aprender a valorar la salud, que es lo único que de verdad le da sentido a la vida.



A su vez, los tremendistas predicen que todo va a ser peor; que de esto no vamos a aprender nada; que nadie se va a volver mejor persona; que los poderosos van a seguir desbocados en busca de más poder; que los ricos van a acumular más plata, sin importarles cómo la obtengan; que los saqueadores del erario van a seguir impávidos y los depredadores del medio ambiente continuarán saqueando a más no poder los recursos naturales, sin pensar en el daño que le causen al planeta y sin pensar en las próximas generaciones. En resumidas cuentas, que de esta pandemia nadie va a sacar ninguna lección y que este tiempo que hemos estado guardados no le va a dejar nada bueno a la humanidad y que vamos a salir de esto peor que como entramos.

Yo soy de los que creen que, a pesar de que estas semanas de introspección ‘obliguntaria’ puedan dejarnos algunas enseñanzas –como aprender a tomar la vida con más calma–, al final todos vamos a volver a ser los mismos. Aunque el regreso a la cotidianidad se haga de una forma gradual y se quiera imponer la inteligencia por decreto, al reanudar todas nuestras actividades, vamos a ser idénticos a los de antes. Quizás habrá mucha emoción cuando nos demos todos esos abrazos reprimidos y podamos hacer realidad esos reencuentros aplazados, reprogramar las comidas canceladas y reiniciar las celebraciones suspendidas. Pero una vez se recupere la plenitud, sobre todo en el ámbito social, todo lo demás volverá en cascada y seremos igualitos a los de hace tres meses, aunque con un poco de ‘guayabo’ moral y emocional, que transitoriamente nos obligará a moderar ciertos comportamientos y a frenar algunos impulsos, antes de volver a nuestras andanzas de siempre, con la misma neura y los mismos afanes.



No obstante, si me pusieran a escoger, una vez terminada la cuarentena, a mí me gustaría salir de este encierro a la vida de los años ochenta, cuando el mundo tenía dirigentes de verdad. Así unos fueran más cafres que otros, había líderes auténticos y el destino del planeta no estaba en manos de mequetrefes como los que tenemos ahora, que, salvo notables excepciones –casi todas de sexo femenino–, ejercen el poder embriagados de ineptitud y arrogancia.



Pero una razón adicional, y fundamental, por la que me gustaría regresar a esa época es porque las relaciones con la familia, las parejas y los amigos eran menos inmediatas, pero eran más intensas. No teníamos celulares ni chats, pero había más y mejores conversaciones; no había videos ni sexting, pero las emociones eran más profundas; no teníamos correo electrónico, pero las cartas estaban llenas de imaginación; había menos centros comerciales, pero más librerías; no viajábamos tanto, pero vivíamos más aventuras. Sin ninguna duda, éramos felices y no lo sabíamos.



