Voto blanco, pero no en blanco

Cuando digo en alguna reunión que para la alcaldía de Bogotá mi voto va a ser blanco, algunos de mis contertulios levantan las cejas, como si estuvieran leyendo los trinos de Gustavo Petro. Otros, con cara de reproche, se quedan a la espera de alguna explicación; algunos me critican por indeciso, “habiendo tantos candidatos buenos”, y unos más menean la cabeza, como con ganas de decirme: “Usted no tiene remedio”.



La verdad es que no fue una decisión apresurada ni estuvo motivada por la indiferencia ni por el hartazgo que producen los temas políticos, que se hacen cada vez más insoportables por cuenta de las fake news, los mensajes infestados de imágenes falsas, noticias inventadas, insultos y descalificaciones, que se reproducen como plagas en las redes sociales.

Lo cierto es que al echarle un vistazo al ramillete de aspirantes a suceder a Claudia López –donde, por cierto, no hay ninguna mujer–, hice un primer barrido para ver por cuáles candidatos definitivamente no votaría el próximo 29 de octubre. En orden alfabético, la lista de descartados la encabeza Gustavo Bolívar, seguido por Rodrigo Lara, Diego Molano y Jorge Luis Vargas; aparte de Nicolás Ramos y Rafael Alfonso Quintero, que no sé de dónde salieron.

Así las cosas, me tocaba escoger entre Carlos Fernando Galán, Juan Daniel Oviedo y Jorge Enrique Robledo, terna de la cual me parece que puede salir un buen alcalde para Bogotá, una ciudad que tiene un millón de problemas –nadie lo puede negar–, pero que nos ofrece diez millones de oportunidades. Y de esos tres salió mi candidato.

Sí, señoras y señores, resolví darle mi voto a Jorge Enrique Robledo, aunque no vaya de primero en las encuestas y así a muchos les parezca muy seriote o acartonado. En este punto, tengo que decir que lo de la favorabilidad en las encuestas es un factor que a mí no me afecta, pues nunca me ha interesado apostarle al caballo ganador, sino al candidato que me genere confianza y credibilidad, condiciones que este exsenador cumple a cabalidad.

Lo de la seriedad excesiva de Robledo tampoco me parece un hándicap; al fin y al cabo son unas elecciones, no un campeonato de simpatía. De hecho, si ojeamos el pasado reciente, es fácil darse cuenta de que nuestra historia está plagada de personajes de no muy grata recordación que se ganaron el favor popular a punta de sonrisas en televisión, chistes flojos, demostraciones a lomo de caballo con una taza de tinto en la mano, piruetas con un balón de fútbol o lenguaje chabacano. En otras palabras, está más que demostrado que esas curiosas cualidades tal vez puedan servir para conseguir votos y descrestar incautos, pero no son muy útiles para desempeñarse adecuadamente en el sector público.

Por otra parte, aunque es de origen alternativo, Robledo se ha mantenido distante de la izquierda radical, ha condenado con vehemencia la lucha armada para buscar el poder y ha sabido unir esfuerzos con dirigentes de centro, como Sergio Fajardo, que lo acompaña en esta candidatura, y con quien preside el partido Dignidad y Compromiso.

Como si fuera poco, a sus 73 años, Robledo no solo está más allá del bien y del mal, sino que cuenta con una trayectoria política impecable, tal y como se puede corroborar al repasar sus dos décadas como congresista, tiempo en el cual se distinguió por la seriedad y la dedicación con los que asumía su trabajo legislativo; en particular su lucha incansable contra la corrupción. Adicionalmente, su formación como arquitecto puede ser muy útil para sacar adelante las obras que se llevan a cabo en Bogotá, más las que faltan.

En síntesis, a mí la experiencia de ese señor canoso me genera confianza y su visión de la política, ajena a los extremos, me da tranquilidad. Por eso, mi voto es blanco, que no es lo mismo que un voto en blanco.

