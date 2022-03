Vladimir vs. ‘Vladimir’

Al revisar la etimología de “Vladimir” se podría llegar a la conclusión de que no es una mera coincidencia que el presidente ruso, empeñado ahora en tomarse Ucrania a sangre y fuego, se llame así. Aunque hay varias especulaciones acerca del origen de Vladimir, la teoría más extendida es que en su acepción eslava esta expresión significa “señor del mundo”.



(También le puede interesar: Fallo judicial; falla presidencial)

Desde luego, sería no solo descabellado sino irresponsable suponer que el nombre de Putin haya desatado sus delirios imperialistas. Sin embargo, lo que sí resulta al menos llamativo es que alguien denominado así esté haciendo despliegue de semejante esquizofrenia bélica, con la cual pretende doblegar a sus vecinos, sin importarle que a la vez esté arrastrando a su propio país a un oscuro abismo.



Dependiendo de los idiomas, Vladimir puede tener variantes muy diversas, entre las cuales sobresale una muy curiosa: su versión en ucraniano es Volodímir, el mismo nombre de aquel actor de apellido Zelenski, nacido en 1978, que pasó de ser un exitoso comediante de televisión a convertirse en 2019 en un modesto presidente, antes de transformarse en héroe nacional, gracias al coraje con el que ha afrontado la agresión injustificada de su hostil tocayo ruso.



Poco antes de la invasión, Zelenski –que aprovechó el hastío de los ucranianos con la política tradicional para lanzarse hace tres años a la presidencia– era objeto de serios cuestionamientos por rodearse de amigos suyos con una escasa o nula experiencia en asuntos de gobierno.

Zelenski pasó de ser un exitoso comediante de televisión a convertirse en 2019 en un modesto presidente, antes de transformarse en un héroe nacional. FACEBOOK

TWITTER

Por otra parte, Ucrania se encontraba en medio del cuarto pico de contagio de covid-19, pandemia que tenía contra la pared a su gobierno, debido al pobre manejo que le estaba dando a la emergencia sanitaria, y que se reflejaba no solamente en las más de 100.000 muertes causadas por el virus, sino en que apenas una tercera parte de la población tenía el esquema completo de vacunación y solo un 1,5 % había recibido la dosis de refuerzo.



Además, a comienzos de febrero, cuando ya sonaban los tambores de guerra, Zelenski organizó “un evento sobre transformación digital que parecía sacado del libro de jugadas del fundador de Apple, Steve Jobs”, tal y como lo informaba en un reporte la CNN, que más adelante agregaba que dicho anuncio “parecía fuera de lugar para un presidente que enfrenta una guerra a la vuelta de la esquina”.



Y esas no fueron las únicas controversias en las que estaba involucrado el novel mandatario. En semanas recientes, le estaban lloviendo críticas luego de algunas salidas en falso en las redes sociales, en las que parecía minimizar el riesgo de una inminente invasión rusa, y tras las cuales sus asesores tuvieron que salir a apagar el incendio.



Estas y otras polémicas en las que se había enredado el joven gobernante tenían tan nerviosos a los ucranianos que, según una encuesta citada por la mencionada cadena, entre 1.206 personas entrevistadas, “más del 55 % creía que Zelenski no sería un comandante en jefe efectivo ni organizaría la defensa del país en caso de una invasión rusa a gran escala”.



No obstante, luego de ver y oír a este otro ‘Vladimir’ en traje de fatiga y alentando a la tropa y a la ciudadanía a resistir los ataques del poderoso ejército ruso, todas esas críticas le han dado paso a una gran popularidad dentro y fuera de sus fronteras. No en vano, su intervención por video ante el Parlamento Europeo, en la que solicitó formalmente el ingreso de Ucrania a la Unión Europea, fue respondida con una cerrada ovación por todos los diputados.



Aunque aún no se sabe cuánto tiempo falta para que se silencien los cañones, lo cierto es que este corajudo Volodímir se ha convertido en un dolor de cabeza para ese otro Vladimir, cuyo sueño de convertirse en señor del mundo se le puede volver una pesadilla.

VLADDO

puntoyaparte@vladdo.com

(Lea todas las columnas de Vladdo en EL TIEMPO, aquí)