Unanimismo, patriotismo y fariseísmo

Aunque no me gusta hablar de política en los chats personales, hay ocasiones en que resulta inevitable, pues no faltan los que envían mensajes provocadores o información errónea, ni los que hacen consultas envenenadas, sin importarles que, al menos en mi caso, yo analizo a conciencia la actualidad, desde mi perspectiva personal y profesional, por supuesto, pero sin sacrificar mi independencia.



En no pocos casos, detrás de esos mensajes se asoma una mal disimulada intención de matricularlo a uno con algún sector o dirigente político. Por ejemplo, tan pronto como se conocieron los resultados de la segunda vuelta presidencial, muchos usuarios pretendieron, vía WhatsApp y redes sociales, achacarnos el triunfo de Gustavo Petro a los que votamos en blanco. Aunque esta curiosa teoría no me sorprendió, sí me hizo devolver la película, pues hace cuatro años, cuando ganó Iván Duque, los petristas también decían que su candidato había perdido por culpa del voto en blanco. (En mi caso, lo más absurdo es que después de insultarme durante todo este tiempo por haber votado en blanco, había simpatizantes del Pacto Histórico que pretendían que esta vez yo apoyara a Petro, cosa que jamás estuvo en mis planes.)



Sin embargo, por esas paradojas de la vida, ahora son los uribistas los que nos critican por la misma razón: ¡por votar en blanco! Y lo curioso es que nos descalifican con unos argumentos idénticos a los que en el 2018 usaba la ‘guardia petroriana’, cuestión que carece de sustento, pues en uno y otro caso, aunque todos los que votaron en blanco hubieran votado por el candidato perdedor –cosa que habría sido bastante improbable–, los votos no habrían alcanzado para cambiar el resultado de las elecciones. En el caso concreto de Petro vs. Rodolfo Hernández, la diferencia fue de 700,000 votos, y los sufragios en blanco fueron 500,000. Es decir, las cuentas no cuadran, así los perdedores se nieguen a reconocerlo.

En este punto, hay que decir que, a pesar de que la polémica por el voto en blanco se apaciguó bastante, los chats ahora tienen encendidas las alarmas por los acuerdos políticos que ha promovido Petro y el apoyo parlamentario que ha conseguido para asegurarse la gobernabilidad. En esta nueva arremetida, el caballito de batalla de los supuestos ‘ciudadanos preocupados’ es el riesgo que representa el unanimismo, y hoy son pan de cada día las ‘inquietudes’ acerca de la importancia de la oposición en una democracia, reclamo que tiene sentido, pues, en efecto, en cualquier sistema democrático el papel de la oposición es fundamental. Es más, los caricaturistas, casi por antonomasia, solemos ser antigobiernistas, sin importar el color del partido que esté en el poder.



Sin embargo, a estos nuevos paladines de la democracia no les alcanza la memoria para recordar que hace 20 años, cuando la aplanadora la conducía Álvaro Uribe, al gobierno y a sus áulicos la oposición parecía estorbarles.



De hecho, en aquel entonces, la inmensa mayoría del país político –al igual que el empresariado y los medios– estaba con Uribe; a tal punto que hasta reformaron la Constitución para reelegir al presidente, sin que sus seguidores hicieran ninguna advertencia sobre lo peligrosa que podría ser una democracia sin oposición, como lo pregonan hoy. Ahí sí no hablaban de unanimismo sino de patriotismo.



Peor aún: en esa época, a la oposición la perseguían sin compasión, y el propio presidente acusaba a los medios y a los periodistas que lo criticaban de ser cómplices del terrorismo, en medio de los tronadores aplausos de la galería embelesada.

Todo esto lo olvidan de manera muy conveniente quienes hoy, como auténticos fariseos, se rasgan las vestiduras e inundan los chats con el fin de rescatar a la oposición.

