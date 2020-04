Una risa non sancta

Coincido con el escritor español Fernando Aramburo, quien dice que el humor “nos salva de la solemnidad y del fanatismo”. Por eso, siempre me han incomodado la seriedad y la rigidez con la que toca actuar en los ritos católicos y en los demás eventos en los que hay un religioso de por medio. De niño y adolescente me gané más de un regaño por reírme en misa, en los bautizos o en las novenas de diciembre; eso era lo más parecido a un pecado. Y ni hablar de los velorios. Es como si las palabras religión y humor fueran términos excluyentes. Por lo general, en las pinturas religiosas lo más parecido a la felicidad es la boca de algunos ángeles y de vez en cuando la carita del niño Dios.

Por lo demás, al ver las representaciones gráficas de los pasajes bíblicos, se deduce que a Jesucristo le arrancaron de tajo el derecho a disfrutar la vida y el pobre siempre aparece con cara de circunstancia, cuando no con gestos de dolor y sufrimiento. De hecho, la primera imagen que recuerdo de Jesús sonriente es una ilustración que encontré, paradójicamente, en la revista 'Playboy', por allá en los años 80, y que me llamó mucho la atención precisamente por eso: se veía alegre, dichoso. De inmediato pensé: se ríe como cualquier mortal. Y creo que esa era la idea, ¿no? Al fin y al cabo, al hacerse hombre era lógico que no solo sufriera, sino que también se gozara la vida. Me niego a creer que en sus ratos de esparcimiento, cuando no estaba dedicado a hacer milagros ni a resucitar muertos ni a echarles vainas a los fariseos, Jesús no se dedicara a disfrutar el tiempo con su parche de apóstoles, con los cuales debía jugar, beber y echar chistes, como un judío común y corriente.

Con pocas excepciones, los sacerdotes no son divertidos, al menos en el trabajo. Y los obispos y cardenales, tampoco. Por eso era tan llamativa la imagen del papa Juan Pablo I, quien en los escasos 33 días de su pontificado se distinguió por su faz sonriente. Al parecer, era un bacán… Su sucesor, el joven Juan Pablo II, pese a lo godo que era en términos de doctrina, se echó a mucha gente al bolsillo, gracias a la afabilidad y calidez, y hasta las monerías, de las que hizo gala en sus primeros años en el trono de San Pedro. Sin embargo, la simpatía no ha sido la norma y los curas suelen ser muy solemnes en sus púlpitos.



No obstante, las cosas no siempre han sido así, pues a lo largo de varios siglos hubo en la Iglesia una costumbre muy curiosa en la misa de Pascua, que consistía en que el sacerdote, desde el altar se dedicaba a decir y a contar chistes, incluso pasados de tono, al tiempo que se levantaba vestiduras y exponía sus genitales, todo con el único propósito de divertir a los feligreses. Esta tradición –que duró hasta el siglo XIX, cuando fue prohibida por la Iglesia– se practicaba sobre todo en regiones de lengua germana, aunque también alcanzó a llegar a algunas zonas de Francia y de España.



Al parecer el rito, conocido como ‘risus paschalis’, tuvo su origen en ceremonias paganas que festejaban la llegada de la primavera y que en sus inicios eran realizadas por sacerdotisas. Posteriormente, este jolgorio fue adoptado por los cristianos primitivos para celebrar, después de la resurrección de Jesucristo, el triunfo de la vida sobre la muerte. En otras palabras, luego de los días tristes de la semana santa, los sacerdotes acudían a esa singular ceremonia para levantar el ánimo de los creyentes.



Es evidente que en estos tiempos tal costumbre sería impracticable, pero, sin llegar a tales extremos, no estaría de más que la Iglesia –que tanto se lamenta de la deserción de fieles y la falta de sacerdotes– buscara nuevas formas de acercarse a la gente, en especial a los jóvenes. Y en esta misión, el humor puede jugar un papel clave.



