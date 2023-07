Una paradoja editorial

La decisión de Editorial Planeta de cancelar a último minuto la publicación del libro La Costa Nostra, de la periodista Laura Ardila, ha puesto de nuevo sobre la mesa el tema de la censura, que por diversas razones sigue siendo un asunto muy controvertido.



(También le puede interesar: Con Robledo, a barajar de nuevo)

A pesar de que desde finales del siglo pasado y comienzos del actual se ha hablado una y otra vez del papel que ha jugado internet en la democratización del conocimiento, lo cierto es que, aunque al principio este noble objetivo se estaba logrando, también es verdad que la llegada de las redes sociales y las plataformas de comunicación le han dado un vuelco a la manera en que consumimos, producimos y distribuimos la información.

Por otra parte, en estos tiempos de exacerbada corrección política, acentuada sensibilidad social, mal disimuladas presiones económicas y agrias disputas ideológicas, el trabajo de periodistas y escritores se hace cada vez más complicado.

Aunque se entiende que una casa editorial es libre de publicar cualquier obra, o de abstenerse de hacerlo, sin tener que salir a dar explicaciones a terceros, lo que llamó la atención en este caso, y que ha despertado muchas suspicacias, es la forma como la publicación del mencionado libro se detuvo abruptamente, luego de un extenso y minucioso proceso de investigación, redacción, y revisiones llevado a cabo entre la periodista y los editores de Planeta.

Es inexplicable es que a lo largo de dos años,nadie hubiera detectado los supuestos ‘riesgos judiciales’ que podría implicar la publicación de ‘La Costa Nostra’. FACEBOOK

TWITTER

Por más que se adujeron razones de orden legal para abortar dicho proceso, lo que resulta inexplicable es que a lo largo de dos años, en ninguna de las instancias, nadie hubiera detectado los supuestos ‘riesgos judiciales’ que podría implicar la publicación de la obra.

Si bien es difícil establecer si se trata de una decisión soberana de una empresa privada, de un flagrante caso de censura o de una imperdonable injerencia política, lo que resulta innegable es que el asunto no solo ha causado un inmenso revuelo, sino que desencadenó vehementes declaraciones de protesta por parte de periodistas, artistas e intelectuales, y además cobró la cabeza del director literario de Planeta, Juan David Correa.

En su carta de renuncia, el editor –reconocido por su seriedad, rigor y buen criterio– aclaró que “nunca en estos cinco años y medio se me sugirió censurar algún contenido o se me impidió publicar alguno de los libros que propuse”. Sin embargo, unos párrafos más adelante también dejó en claro que su línea de pensamiento “tiene que ver con procurar que los valores plurales, incluyentes y democráticos por los que abogo en público estén acordes al ámbito personal, familiar y social”, premisas que evidentemente no se ajustan a la sorpresiva decisión tomada por sus empleadores.

En este punto resulta curioso ver que, no obstante la decencia, la cordura y la calma que Juan David Correa exhibe en su despedida –a pesar de tan adversas circunstancias–, la editorial no asimiló muy bien su retiro. Así se desprende de una publicación hecha en Facebook por Luciana Cadahia –escritora argentina radicada hace tiempo en Colombia y quien estaba preparando un libro con Correa–, según la cual de Planeta la contactaron para continuar el trabajo, pero cometieron el error de insinuarle que “la actitud de Juan David había sido ‘irracional’, ‘desleal’ o, incluso, ‘desmedida’ ”, expresiones que dieron al traste con cualquier posibilidad de seguir adelante con el proyecto, y la empujaron a apartarse del catálogo de la editorial.

Lo más absurdo de todo este episodio es que, al contrario del espíritu incendiario que Planeta le endilga al editor, este había hablado ya con varios autores a los que les había pedido que siguieran con el sello, dada la calidad del equipo que había quedado a cargo luego de su partida. Vaya paradoja.

VLADDO

puntoyaparte@vladdo.com

(Lea todas las columnas de Vladdo en EL TIEMPO, aquí)