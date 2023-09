Una emprendedora de 73 años

Me llamó la atención un artículo publicado hace poco en The Conversation, en el que su autora, Virva Salmivaara –profesora de la Escuela de Negocios Audencia, en Nantes, Francia–, revela que “los mayores de 50 años son los innovadores más radicales”. De hecho, la mencionada nota empieza subrayando que “Harland Sanders había cumplido 62 años cuando fundó la cadena de restaurantes Kentucky Fried Chicken (KFC), y Bernie Marcus tenía 50 cuando abrió la primera tienda de artículos para el hogar Home Depot”.



Estos datos resultan particularmente interesantes en un país como Colombia, en el que una persona mayor de 40 años sufre hasta lo indecible para conseguir trabajo; cosa que no ocurre en muchos otros lugares –sobre todo en países desarrollados– donde incluso está prohibido preguntar la edad en las solicitudes de empleo.

Pues bien, cuando aún no había terminado de saborear ese informe, me encontré en la asamblea anual de Confecámaras, realizada la semana pasada en Cartagena, el caso de una colombiana que encajaría muy bien en la historia de la profesora Salmivaara. Se trata de Alcira Román, una emprendedora nacida hace 73 años en Sevilla, Valle, quien participó en un panel de mujeres emprendedoras, y se robó el show en el evento. Y no es para menos.

A pesar de que no le han faltado escollos, ‘Chila’ no se amilana y, a sus 73 años, sigue haciendo planes. FACEBOOK

‘Chila’, como le dicen cariñosamente, creció en un hogar donde eran nueve hermanos, y en el que ella fue la única que terminó el bachillerato. Su padre era un señor machista y autoritario, para quien el único papel de las mujeres era la procreación y la crianza de los hijos, cosa que a ella no le sonó ni poquito. Y, aunque no pudo estudiar, siempre ha sido una lectora voraz, y lee cuanto libro se le atraviesa.

Para huir de ese ambiente, Chila se casó muy joven y tuvo tres hijos, uno de los cuales fue asesinado hace 30 años en un atraco en Bogotá. “Por cuestiones del corazón”, terminó viviendo en Barbosa, Santander, donde se dedicó a toda clase de actividades para buscar el sustento de sus hijos, pues enviudó hace muchos años. Tejía, bordaba, fue auxiliar de oficina, mesera y comerciante, entre otras cosas, hasta que un día, a sus 64 años, empujada por la soledad, se presentó a una convocatoria del Sena para jóvenes rurales. Aunque ella, evidentemente, no era joven, sí vivía en el campo; así que acudió a su condición de rural para ser admitida. Y lo consiguió.

Sin embargo, al finalizar el curso no sabía a qué dedicarse, pero un buen día oyó en un supermercado a una señora quejándose porque no había encontrado vinagre de manzana. Ahí fue cuando se le encendió el bombillo, pues recordó que su abuela le había enseñado a preparar vinagre.

Ni corta ni perezosa, compró tres manzanas y se fue para la casa a hacer ensayos en botellas de gaseosa. Después de un año de pruebas, con asesoría del Sena, logró la fórmula, y en 2016 empezó a distribuir personalmente sus frasquitos de vinagre, que tuvieron muy buena aceptación, y gracias al voz a voz se fue dando a conocer.

Chila sigue viviendo en una vereda de Barbosa, ha perfeccionado su fórmula, obtuvo registro del Invima, tiene certificación como negocio verde y sello ‘País Colombia’.

Además, hizo un curso para hablar en público y aprendió a manejar redes sociales.

Aunque no le han faltado escollos –como la dificultad de obtener un crédito bancario, debido a su edad– ella no se amilana. Por el contrario, sigue haciendo planes, y su próxima meta es empezar a exportar su producto, que ya se consigue en varias ciudades del país, incluida Bogotá.

Y al referirse a los jóvenes dice: “Para ser emprendedor se necesita tener un poco de persistencia. Hay que creer en lo que vas a hacer, creer en ti mismo, y en esos sueños. No los dejen pasar, porque la vida después se los cobra”.

Difícil no emocionarse con esta lección de vida tan inspiradora.

