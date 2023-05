Una carta obligada

Doctor Gustavo Petro, forzado por las circunstancias, me dirijo a usted como periodista y como ciudadano, para hacerle saber que no puedo permanecer indiferente, después de ver cómo usted hace alusiones poco amables acerca del trabajo de distintos medios y de varios colegas, sin medir las consecuencias ni el alcance de sus afirmaciones.



Desde luego, señor presidente, nadie puede prohibirle que exija correcciones cuando crea que alguna noticia no se ajusta a la verdad, e incluso cuando alguna opinión no le guste. Sin embargo, debe tener en cuenta que para tal fin hay recursos que van desde la directa solicitud de rectificación o réplica, según el caso, hasta las acciones de tutela y demás herramientas contempladas en nuestro ordenamiento jurídico.

Recuerde, doctor Petro, que aunque usted tiene los mismos derechos que cualquier ciudadano, usted no es un ciudadano más: es el presidente de la República, y, en consecuencia, los señalamientos que hace en público solo sirven para desacreditar a esos mismos medios y periodistas que en el pasado –cuando usted estaba en la oposición– acogieron las denuncias que, con valentía, hacía desde el Congreso. Gracias a eso que usted peyorativamente denomina “prensa tradicional” aquellos polémicos debates no cayeron al vacío, sino que fueron conocidos y analizados por amplios sectores de la opinión pública.

Tenga en cuenta, señor presidente, que sus reiteradas críticas contra el periodismo son utilizadas por miles de seguidores suyos para estigmatizar nuestro trabajo olvidando el inmenso sacrificio de reporteros, fotógrafos, editores y directores que hasta han perdido su vida en la noble y difícil tarea de informar.

Es verdad, por otra parte, que hay periodistas a los que les interesa más figurar que informar; otros que creen que su credibilidad depende de la cantidad de guardaespaldas que los custodian, y algunos más que se sienten intocables. Tampoco faltan los que manejan doble agenda ni los que solo piensan en intereses personales. Pero eso mismo ocurre con muchos políticos, empleados públicos, abogados, etcétera, lo cual no debería dar pie para meterlos a todos en un mismo saco, pues se cometería una injusticia con aquellos que sí cumplen con su deber.

Además, señor presidente, usted debería tener presente que en ninguna democracia que se respete sus dirigentes ponen en tela de juicio la libertad de expresión ni el papel de los medios; a menos que quieran rebajarse al mismo nivel de un Donald Trump, quien, pese a que prácticamente convirtió a la prensa de Estados Unidos en un enemigo público, no se atrevió a ponerle cortapisas ni a tomar medidas que atentaran contra su independencia.

Con todo respeto, pero con toda convicción, tengo que decirle, señor presidente, que ni usted ni sus colaboradores ni sus simpatizantes tienen derecho a deslegitimar la labor de los medios, incurriendo en generalizaciones arbitrarias. Al fin y al cabo no somos los medios ni los periodistas los culpables de que sus reformas no salgan adelante, ni de que la paz total esté haciendo agua, ni de que usted llegue tarde a eventos importantes ni de que la inflación esté disparada. No se equivoque, buscando en el lugar incorrecto las causas de los problemas de su gobierno. Ya suficientes frentes de batalla tiene usted abiertos como para ponerse a plantear una confrontación innecesaria con la prensa; con esa misma prensa que, como decía antes, ha sido su aliada en muchas de las causas que usted ha defendido en su vida pública.

Más bien recuerde que una prensa libre, en lugar de debilitar la democracia, la fortalece. No en vano, a decir de Albert Camus, “la prensa libre puede ser buena o mala; pero sin libertad la prensa nunca será otra cosa que mala”.

VLADDO

puntoyaparte@vladdo.com

