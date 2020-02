Una ‘Alternativa’ no alternativa

La semana pasada fui uno de los sorprendidos con la noticia de la salida a la calle de una revista llamada 'Alternativa'. Hay que ser muy intrépido en estos tiempos para lanzar una publicación de estas características. Y no me refiero propiamente a los costos económicos que conlleva hoy imprimir una revista, ya que, según dicen, con el respaldo de la chequera de un empresario uribista llamado Álvaro Rodríguez, dicha revista tiene la financiación asegurada por un año. Es decir, la plata no es problema.

Al hablar de intrepidez me refiero al hecho de bautizar con ese nombre una publicación que, según Jorge Lesmes, su editor general, tendrá una orientación de “centro derecha”, claramente opuesta al espíritu de la 'Alternativa' original, fundada, entre otros, por Gabriel García Márquez, Orlando Fals Borda y Enrique Santos Calderón y que fue un gran referente de la izquierda.



Casualmente, la semana pasada también salió de la imprenta el libro 'Alternativa, lo mejor de la revista que marcó una generación', que recoge la historia y un compendio de textos de esa mítica publicación. En el prólogo, el propio Santos Calderón recuerda que su lanzamiento, en febrero de 1974, fue un éxito inmediato y sus 10.000 ejemplares se agotaron en menos de 48 horas. Toda una hazaña para una publicación de izquierda.



Yo era un adolescente en tercero de bachillerato cuando conocí la revista en 1977. Sus llamativas portadas, que con frecuencia tenían caricaturas, me engancharon de una. Sin embargo, como a mis 13 o 14 años no tenía con qué comprarla, cada vez que podía me escapaba a la sección de revistas de Febor –un supermercado que quedaba a media cuadra de mi casa, en Chapinero– y clandestinamente me leía ‘de gorra’ cada ejemplar. Por razones obvias, recuerdo con especial nitidez las caricaturas de Antonio Caballero, en las que disecaba el ‘mandato claro’ de Alfonso López Michelsen o el Estatuto de Seguridad de Julio César Turbay Ayala, cuyo nieto, Miguel Uribe Turbay –otra casualidad– es uno de los flamantes colaboradores de la primera edición de la 'Alternativa' reencauchada.

Desde luego, uno es libre de bautizar un medio como se le antoje; no obstante, el nombre Alternativa tiene una carga periodística, política e intelectual que no es fácil de desligar de la historia reciente del país. En una entrevista en 'La W', Lesmes tuvo la osadía de decir que la 'Alternativa' original representó en su momento lo mismo que ellos quieren representar ahora con esta nueva versión: una alternativa informativa. Si no fuera porque se trata de una flagrante mentira, esta declaración podría ser hasta graciosa.



Recordemos que a finales de la década del 70, quienes se atrevían a disentir en voz alta eran políticamente desahuciados, socialmente estigmatizados y criminalmente acusados por un Estado represor que convirtió la opinión en delito y no tenía reparo a la hora de judicializar o callar las voces disonantes. “Ganas de silenciar a 'Alternativa' no faltaron”, dice Enrique Santos en el citado prólogo. “Quien más ganas tuvo fue el ministro de Defensa de Turbay, general Luis Carlos Camacho Leyva, quien planteó en consejo de ministros detener a todo el cuerpo directivo, incluyendo a García Márquez, por presuntos nexos con el M-19”, subraya.



Hoy, en cambio, los representantes de la derecha –a los que esta 'Alternativa' quiere reivindicar– tienen voz en todos los medios del país y además uno de ellos ocupa la presidencia de la República. De modo que esa comparación no solo es absurda, sino perversa; ellos no son ninguna alternativa real. Pero si insisten en equipararse con alguna alternativa, sería más apropiado el ejemplo de Alternativa para Alemania, ese partido también de “centro derecha” que siembra el caos en la política de ese país.



Vladdo

puntoyaparte@vladdo.com