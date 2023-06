Un viernes para rescatar

No entiendo esa proclividad de los colombianos a negarnos a aceptar sin suspicacias las buenas noticias que –eso sí, con menos frecuencia de la deseable– se presentan en este país, en el que no es raro ver cómo un hecho positivo es eclipsado por supuestos complots y mensajes con los que solo se busca retorcer un feliz desenlace.



Esta semana no ha sido la excepción, y, tras conocerse el hallazgo de los cuatro niños extraviados en la selva, los aguafiestas de turno se han hecho sentir. Aunque el regocijo que se percibía el viernes en el ambiente estaba más que justificado, pues luego de 40 días en medio de la manigua parecía muy difícil recuperar con vida a los menores, esa euforia inicial no fue suficiente para atajar las teorías de conspiración a las que muchos parecen habituados y que tantos otros comparten fascinados.

Por eso, a pesar de que el pesimismo que tantas veces nos carcome parecía quedar sin piso por el regreso de los niños, casi al mismo tiempo empezaron a desatarse las especulaciones. Que eso está muy raro, que aquí hay algo que no cuadra, que es imposible ‘médicamente’ que cuatro niños puedan sobrevivir solitos en semejantes condiciones, que los tenían escondidos y decidieron sacarlos en un momento estratégico, que la guerrilla los tenía secuestrados pero no se sabe por qué los liberó, que por qué no los dejan hablar, que todo es una cortina de humo, que por qué no permiten que los familiares los visiten en el Hospital Militar y, en fin, toda clase de rumores destinados a sembrar cizaña.

En lo que me concierne, y quizás pecando de ingenuo a ojos de muchos, prefiero seguir creyendo en el resultado de esa combinación de factores que hizo posible el retorno de los cuatro chiquitines, que son sin duda mis héroes del año. Llámenlo milagro, suerte, magia o destino, lo cierto –y lo único que importa por ahora– es que esos menores se salvaron por segunda vez, luego de haber sobrevivido a la caída del avión en el que viajaban el pasado 1.º de mayo, accidente en el que perdieron la vida tres personas adultas, incluida la madre de tres de los niños.

Por supuesto, también les tenemos que hacer un reconocimiento a los 112 integrantes de las Fuerzas Especiales del Ejército y a los 72 indígenas que trabajaron sin descanso en esa búsqueda que nos tuvo en vilo hasta el pasado viernes, que para mí fue un día muy especial; sobre todo después de caer en la cuenta de que en nuestro país hemos tenido demasiados viernes aciagos.

No me pregunten por qué, pero yo tenía la vaga idea de que el 9 de abril de 1948 había caído un viernes, dato que, en efecto, me confirmó el ‘profesor’ Google. Por otra parte, lo que sí recuerdo perfectamente –y no debo ser el único– es que fue un viernes fatídico cuando el país se estremeció con el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento. Así mismo, tengo grabada en mi memoria aquella horrorosa noche de viernes, cuando las Farc dinamitaron el club El Nogal.

Por eso, después de rememorar tantos viernes trágicos –más los que deben faltar en esta breve lista–, yo no pienso permitir que nadie me sabotee con relatos espurios la proeza de Lesly, que con apenas 13 años tuvo el coraje, la sapiencia y la habilidad de preservar su vida y las de sus compañeritos en esa odisea que concluyó el viernes pasado, y que, a mi juicio, es un viernes para rescatar. Literalmente.

Colofón. Se anotaron un hit los organizadores de la primera Feria del Libro de Valledupar, que concluyó el pasado domingo. Durante cuatro días, el evento congregó a un destacado grupo de autores y editores de diversas partes de Colombia que participaron en más de 40 actividades, a las que asistieron más de cinco mil personas. Se abre así una nueva página para la cultura en la capital del Cesar.

VLADDO

