Un par de inaptos

En estos días los nombres del Fiscal General de la Nación y del Presidente de la República están en boca de todo el mundo, y no propiamente por su buen desempeño. Para empezar, gracias a las revelaciones hechas por varios periodistas y medios de comunicación, todo apunta a que Néstor Humberto Martínez está en el lugar equivocado. Nadie entiende que, luego de hablar con el auditor de la Ruta del Sol II y conocer las irregularidades en los pagos que se estaban haciendo en esa concesión –y que involucraban a la firma Odebrecht–, el abogado NHM no hubiera visto nada que ameritara una denuncia.

Es curioso que a alguien con una trayectoria tan vasta como la suya no le hubieran parecido sospechosos los hechos que le confió hace más de tres años Jorge Enrique Pizano. Una persona que no es capaz de reconocer un delito a pesar de que ocurra en sus propias narices sería inapta para actuar como fiscal general de la Nación.



Por otra parte, si el abogado Martínez Neira entendió la gravedad de las denuncias del ingeniero Pizano y a pesar de ello decidió darles un trámite interno, dejando de lado la intervención de las autoridades competentes, merece menos aún estar a cargo de la entidad judicial más importante del país.



A medida que se van conociendo más grabaciones y documentos de las conversaciones suyas con el fallecido auditor, más salpicado resulta NHM y menos confiable es su gestión. Y ya no basta con que se declare impedido en la investigación de Odebrecht ni en otros casos, pues cada día que pasa esa entidad pierde más credibilidad y el margen de maniobra del Fiscal se ve más reducido.

Pero si por la Fiscalía llueve, por la Casa de Nariño no escampa. En medio de su cuestionada propuesta de reforma tributaria, de su desdén con el movimiento estudiantil y de sus faranduleras presentaciones, cual candidato en correría política, Iván Duque se dio un suelazo al estrellarse con la realidad de las encuestas, que lo ubican con un exiguo 27 % de favorabilidad. Y esa impopularidad no se debe solo a la propuesta de gravar la canasta familiar, sino que tiene que ver, sobre todo, con su falta de liderazgo.



Como ya es sabido, Duque carece de agenda; nadie sabe para dónde va su gobierno. Con Santos y con Uribe, incluso con Pastrana, se sabía para dónde iban –más allá de que uno apoyara sus iniciativas–; con Duque, en cambio, el país está en ascuas, porque él mismo vive en Babia. Su pregonada economía naranja es un concepto gaseoso que nadie entiende. Dice que no se distrae con encuestas, pero lleva una semana dando entrevistas en todos los medios, tratando de justificar el deterioro de su imagen; lo mostraban como el joven prodigio en los debates económicos del Congreso, pero dice que encontró una catástrofe fiscal de la que no tenía idea; habla de meritocracia, pero ya hemos visto los nombramientos que ha hecho para pagar favores políticos; aseguró que no iba a mirar por el retrovisor, pero repite y repite que está poniendo la casa en orden, porque heredó muchos chicharrones. El Presidente debería recordar que a él no lo eligieron para que nos contara que el país tenía problemas, sino para que los resolviera. A eso se comprometió en campaña.



Puede que Duque sea un gran tipo, trabajador y con buenas intenciones; pero eso no alcanza para ser un buen mandatario. En este insulso comienzo de su administración ha quedado en evidencia que su experiencia como jefe de seis burócratas en el BID o como acólito de Uribe en el Senado no era suficiente para ser buen gobernante; menos aún de un berenjenal como Colombia.



En resumen, al igual que Néstor Humberto –aunque por razones diferentes– Duque también resultó inapto para el cargo; con la diferencia de que en su caso no se puede nombrar un presidente ad hoc. ¿O sí?



@OpinionVladdo