Un Mundial entre sombras

A pesar de la Fifa, el fútbol sigue siendo un deporte maravilloso. Y por muchas razones. Por ejemplo, porque se puede jugar casi en cualquier parte, porque para su práctica no se necesitan implementos especiales y porque sus reglas son sencillas; entre otras ventajas. Por algo tiene tanta acogida en buena parte del mundo.



De hecho, esta disciplina mantiene unos altos índices de popularidad, pese a toda la putrefacción que se ha destapado a su alrededor en años recientes, en particular en la última década, y que ha salpicado incluso a sus máximas autoridades internacionales, empezando por el defenestrado presidente de la Fifa, Joseph Blatter, quien dirigió esa entidad durante 17 años, al cabo de los cuales tuvo que renunciar en medio de serias acusaciones de corrupción, incluida la supuesta manipulación para asignarle a Catar la sede del Mundial 2022.

La ambición de este país de convertirse en el anfitrión de la Copa que se juega actualmente se materializó en diciembre de 2010, cuando se anunció que había resultado seleccionado, pese al favoritismo de Estados Unidos. Pero su escogencia estuvo llena de especulaciones y suspicacias. Incluso, en 2014, la prensa británica habló de un soborno de más de cinco millones de dólares pagados por el emirato con el fin de conseguir respaldos para su candidatura.

Por múltiples motivos, esta designación no estaba en las cuentas de nadie. En primer lugar, por tratarse de un país sin tradición futbolística, como quedó demostrado el día del primer partido, entre Catar y Ecuador, cuando buena parte de los aficionados cataríes abandonó el estadio mucho antes de que terminara el encuentro, en un hecho inédito, que llamó la atención de la prensa internacional. Con frases como “Un fiasco como apertura” o “El Mundial de Catar se convierte en una farsa en su primer día”, algunos periódicos europeos criticaron la conducta del público local.

A su vez, el diario deportivo As, en una nota firmada por Aritz Gabilondo, recalca que allá “todo el deporte, en general, es poco practicado. Es un país en el que las altísimas temperaturas no invitan a salir a jugar. No hay canchas en la calle, ni en los barrios. Se han construido vanguardistas ciudades deportivas que permanecen constantemente iluminadas... pero también vacías”.

Por otra parte, desde mucho antes de la inauguración de este campeonato, ha habido una agria discusión alrededor de las violaciones de los derechos humanos, y múltiples oenegés y diversas personalidades se han pronunciado para rechazar la muerte de miles de trabajadores que perecieron en la construcción de los estadios, así como la marginación en que viven las mujeres y la persecución de que es víctima la población LGBTQ en suelo catarí; denuncias que el propio presidente de la Fifa, el patético Gianni Infantino, ha desestimado o minimizado, con tal de quedar bien con el régimen.

Dicho lo anterior, es lógico que cada cuatro años un campeonato mundial de fútbol se convierta en el centro de atención de la prensa deportiva; ni más faltaba. Sin embargo, en esta ocasión resulta extravagante, por decir lo menos, que algunos enviados a cubrir el magno evento traten de lavarle la cara a Catar, un país donde, además, no hay democracia, ni libertad de expresión. Uno entiende que una cita mundialista es ‘impajaritable’ para estos corresponsales, pero no es necesario que se sobreactúen.

Y aunque no pretendo insinuar que hablen solamente de fútbol, sí me parece recomendable que si van a tocar otros temas se documenten mejor, sobre todo si aspiran a dar cátedra de derechos humanos o libertades civiles, asuntos en los cuales ese país deja mucho que desear.

A menos, claro, que quieran seguir el fatal ejemplo de Infantino.

