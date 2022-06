Un futuro en medio de las diferencias

La entrega del informe final de la Comisión de la Verdad es la culminación de un capítulo esencial, pero también constituye el comienzo de una etapa muy importante para la reconciliación nacional. Con esta documentación al alcance de todos, lo que ahora nos corresponde hacer como sociedad es leer, analizar, aprender y empezar a asimilar entre todos la información allí contenida, que para muchos puede ser afrentosa, e incluso inaceptable.



En su presentación, el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión, advirtió que el informe contiene “verdades incómodas, que desafían nuestra dignidad”. Y no es para menos, pues, como bien lo decía el año pasado en El Espectador Javier Ciurlizza, quien fue el secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad del Perú, “las comisiones de la verdad no se construyeron para reconciliar el país, sino para decir lo que pasó de la manera más honesta e imparcial posible”. De ahí la importancia de este informe, por muy crudo que sea.



Según el exmagistrado Iván Velásquez, “el informe de la Comisión de la Verdad no es simplemente un relato. Es un documento para la reflexión y la acción transformadora”. Es decir, no se trata de un inventario de crímenes cometidos por tal o cual grupo armado, sino de un compendio de testimonios, reclamos, lamentos, recomendaciones, omisiones, denuncias y preguntas –muchas aún sin respuesta– de miles de ciudadanos que han padecido los horrores de un conflicto de 70 años.

En la intervención de De Roux se plantearon varias preguntas que deberíamos responder a conciencia; no para flagelarnos ante la galería, sino para confrontarnos y ver cómo ha sido la actitud de las autoridades, las instituciones, las entidades públicas y privadas y la sociedad en general mientras se producía este desangre.



Por tratarse de un sacerdote, me llamaron particularmente la atención los cuestionamientos que De Roux les hizo a sus colegas, al preguntarles: “¿Qué hicieron ante esta crisis del espíritu los líderes religiosos? Y, aparte de quienes incluso pusieron la vida para acompañar y denunciar, ¿qué hicieron la mayoría de obispos, sacerdotes y comunidades religiosas?” El padre Pacho sabe de lo que habla, pues buena parte de su vida la ha pasado en el terreno, ejerciendo su apostolado en comunidades humildes, azotadas por todas las formas de violencias habidas y por haber. Sus denuncias no provienen de rumores, sino de sus vivencias.



Y, por razones obvias, también me pareció muy pertinente el llamado que le hizo a la prensa: “¿Qué papel desempeñaron los formadores de opinión y los medios de comunicación?”.



En este punto, sería muy importante que quienes tenemos un espacio en los medios analizáramos si hemos cumplido con la misión de informar, analizar y opinar equilibradamente, sin azuzar la guerra, o si, por el contrario, nos hemos dedicado a echarle más leña al fuego, a despotricar de la JEP y la Comisión de la Verdad o a instrumentalizar el dolor de algunas víctimas para boicotear el proceso de paz.



Pero, aparte de los religiosos o los periodistas, este informe nos pone a prueba a todos como individuos y como colectividad, pues como dice el padre Pacho, “hay un futuro para construir juntos en medio de nuestras legítimas diferencias”.

Colofón. La ausencia de Iván Duque en la ceremonia de entrega del mencionado informe refleja la pequeñez de alguien que, a pesar de ocupar la presidencia de la República, siempre ha sido inferior a las circunstancias. Empezó su mandato tratando de boicotear a la JEP, lo continuó nombrando director del Centro Nacional de Memoria Histórica a un negacionista del conflicto armado y lo concluye menospreciando a la Comisión de la Verdad. Hay hombres que nunca serán grandes, así ostenten cargos muy altos. Que lo diga Duque.

