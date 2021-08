Un éxito inmerecido

Aunque al cumplirse el tercer aniversario de Iván Duque en la presidencia de la República hay muchos colombianos que se sienten defraudados por su gestión, yo tengo que decir que ese no es mi caso; yo no me cuento en ese grupo de decepcionados. Y la razón es muy sencilla: tras su llegada al poder yo no me hice ninguna ilusión ni tenía la menor esperanza de que fuera a cumplir un papel sobresaliente en el cargo más importante del país.

Es que dados sus antecedentes como burócrata en una entidad multilateral y su casi nula trayectoria en el servicio público, sumados a su personalidad, era poco lo que de él se podía esperar. Por si las moscas, no está de más aclarar que el problema de Duque no era un asunto de edad, sino de preparación, carácter y experiencia, asignaturas en las cuales no es que él hubiera sido muy sobresaliente.



De hecho, en nuestra historia reciente otros políticos llegaron a Palacio casi de la misma edad que Duque, pero mejor preparados. Por ejemplo, Andrés Pastrana y César Gaviria se posesionaron de 43 años, pero ya habían recorrido un buen trecho en el servicio público, cosa que no podía decir en el 2018 el flamante nuevo inquilino de la Casa de Nariño.



Antes de ocupar la presidencia, Gaviria había sido concejal, alcalde, congresista, viceministro de Desarrollo, ministro de Hacienda y ministro del Interior (o de Gobierno, como se llamaba antes ese despacho). Por su parte, Pastrana no solo había sido también concejal y congresista, sino que fue nada menos que el primer alcalde de Bogotá elegido en votación popular.



Y aunque no se trata de hacer aquí un balance de sus gobiernos –a pesar de lo cuestionables que hayan podido ser–, es indudable que al finalizar sus períodos ambos presidentes tenían muchas más cosas que mostrar que las que va a poder exhibir Duque dentro de un año, cuando salga por la puerta de atrás del antiguamente denominado Palacio de la Carrera.



Pero, dejando a un lado el legado de dichos expresidentes, hay otro dato que marca un gran contraste entre estos y el actual mandatario: la forma como llegaron a la presidencia. A diferencia de Duque, tanto Gaviria como Pastrana ganaron sus elecciones a pulso, con electores propios, y no con votos endosados, como ocurrió hace tres años con el candidato del Centro Democrático, que jamás habría triunfado en esa contienda si no hubiera contado con el acompañamiento, la tutoría y, sobre todo, la maquinaria electoral de Álvaro Uribe Vélez.

"El éxito es fácil de obtener; lo difícil es merecerlo", decía Camus, en una frase que podría resumir la trayectoria de Iván Duque

En este punto vale la pena anotar que, por esas paradojas de la política, Gaviria y Pastrana, históricos enemigos acérrimos, depusieron las armas para respaldar en la segunda vuelta del 2018 la candidatura del que dijo Uribe, pese a que hasta no hacía mucho ambos intercambiaban descalificaciones e insultos con el ídolo de la seguridad democrática, quien también dejó a un lado sus diferencias con uno y otro, con tal de que le ayudaran a ganar las elecciones. Pragmatismo, dirán algunos; hipocresía, digo yo.



Más allá de lo que piensen hoy aquellos tres expresidentes de su ahijado y sucesor, lo cierto es que la precariedad de su gestión es inocultable. A tal punto que incluso varios integrantes del partido de gobierno han enfilado baterías contra el mandatario que ellos mismos llevaron al poder y quien durante 36 meses ha demostrado que no tenía la estatura para tan altos designios.



Colofón: Me parece muy curioso que el mismo gobierno que se muestra tan preocupado por los mercenarios colombianos detenidos en Haití no ponga igual empeño en esclarecer la masacre del año pasado en la cárcel Modelo de Bogotá, donde hubo 24 muertos y más de 100 heridos.

VLADDO

VLADDO