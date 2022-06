Un cambio inesperado

Fueron muchos los damnificados que dejó el terremoto electoral del domingo, que tuvo epicentro en Federico Gutiérrez. En primer lugar, están los partidos y movimientos políticos aglutinados con sus maquinarias alrededor del exalcalde de Medellín, que nunca dio la talla, pues a lo largo de la campaña, con sus argumentos panditos y su manera desabrochada de hablar, parecía más un candidato a una alcaldía que a la presidencia de un país.



Otros afectados por el sacudón son los empresarios y líderes gremiales que se apresuraron a subirse al bus de Gutiérrez, a pesar de que había otros candidatos mejor preparados y con planteamientos y argumentos más relevantes. Si la idea era buscar un ‘gallo’ que le diera la pelea a Gustavo Petro, había personajes mucho más sólidos e interesantes, como Sergio Fajardo o Enrique Gómez Martínez.



En buena medida, esta descarrilada política de los empresarios pudo deberse al error cometido por no pocos medios y periodistas, que, pensando con el deseo, quisieron hacernos creer que todo se iba a decidir entre Petro y Gutiérrez, con lo cual borraron del mapa a los demás aspirantes a suceder a Iván Duque.



No obstante, unos y otros recibieron el domingo un duro golpe de realidad al ver pasar a la segunda vuelta a Rodolfo Hernández, que terminó convertido en todo un fenómeno electoral. Su inesperada votación, fruto de una acertada estrategia digital sumada a la curiosa personalidad del candidato, significó prácticamente la sepultura del uribismo, luego de dos décadas en las cuales la figura de Álvaro Uribe fue determinante en los destinos del país. Por primera vez en estos veinte años el inquilino del palacio presidencial será una figura que no es de la cuerda del exmandatario.

Tras conocerse los boletines de la Registraduría, que esta vez entregó los resultados en tiempo récord, la hazaña del exalcalde de Bucaramanga tomó tan desprevenidos a sus rivales que los hizo recurrir a los instintos más primarios.



Para empezar, a los del Pacto Histórico –que estaban confiados con la endeble candidatura de Gutiérrez para la segunda vuelta– les llegó en primera un cambio que no esperaban, y lo más brillante que se les ocurrió fue salir a ponerle la etiqueta de “uribista” a Hernández, fallida estrategia que se les desmoronó en cuestión de horas.

Por su parte, varias de las figuras más prominentes del uribismo, al ver la catastrófica caída de Gutiérrez, salieron corriendo a ofrecerle su respaldo a Hernández, quien dijo que, aunque aceptaba y agradecía sus votos y su apoyo, no pensaba cambiar su discurso.



Es más, el lunes en la noche el ingeniero publicó en su cuenta de Twitter una seguidilla de 20 trinos, entre los cuales llaman la atención varias iniciativas que no tienen nada que ver con las banderas del Centro Democrático.



De hecho, para despejar cualquier duda, en el primero de esos trinos se lee: “No coman cuento. Aquí les dejo 20 diferencias que tengo con el uribismo”, y a renglón seguido se despacha con una serie de mensajes, entre los cuales figura el rechazo al uso del glifosato y del fracking; defiende la legalización de la marihuana para usos recreativos; anuncia “un completo apoyo a la diversidad sexual y de género, incluyendo el matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas del mismo sexo”, así como al aborto, y anuncia la reanudación de relaciones diplomáticas con Venezuela, la implementación del acuerdo de paz y negociaciones con el Eln.



Y aunque en condiciones normales estas propuestas escandalizarían a los uribistas, todo parece indicar que esta vez, con tal de atajar a Petro, muchos de ellos están dispuestos a tragarse todos esos “sapos”, en un espectáculo irrepetible e imperdible, digno de apreciar en cámara lenta, con crispetas y gaseosa.

